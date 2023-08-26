Bloomberg: Сунак не приедет на Генассамблею ООН в сентябре

Британскую делегацию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая соберется 18–19 сентября, представят заместитель премьер-министра Оливер Доуден и глава МИДа Джеймс Клеверли. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Даунинг-стрит. Причина отказа господина Сунака от поездки не указывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

При этом господин Сунак планирует осенью встретиться с рядом мировых лидеров. Это включает в себя переговоры, которые состоятся на саммите G20 в Нью-Дели в сентябре, а также на саммите COP28 (конференция ООН по изменению климата 2023 года) в Объединенных Арабских Эмиратах, который начнется в конце ноября, говорится в сообщении офиса премьера.

В начале августа газета The Telegraph сообщала, что Риши Сунак может пропустить встречу мировых лидеров в ООН, поскольку будет готовиться к ежегодной конференции Консервативной партии, которая состоится в начале октября.

Мария Федотова