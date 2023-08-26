Восемь человек умерли в Польше от легионеллеза

На юго-востоке Польши от легионеллеза умерли восемь человек. Количество заболевших с 25 августа выросло до 127, источник заражения пока не известен. Сегодня в Жешуве началась масштабная дезинфекция системы водоснабжения.

Умершие от легионеллеза были пожилыми людьми, с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитом, сообщает RadioZet. Власти не исключают, что источником заражения является вода из системы водоснабжения.

Дезинфекцию сети планируется завершить 27 августа. Вода с повышенным содержанием хлора должна пройти через всю водопроводную сеть Жешува.

Легионеллез протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения.

«От человека к человеку легионеллез не передается»,— рассказал эпидемиолог Артур Хармата. Бактерия легионелла размножается в теплой воде при температуре от 20 до 50°C и поражает дыхательную систему. Заразиться этими бактериями можно при вдыхании водяных брызг, например, в душе.

Мария Федотова