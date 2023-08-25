Пирамида привела к банкротству

Один из основателей компании Finiko Кирилл Доронин признан банкротом. Арбитражный суд Татарстана ввел процедур реализации его имущества. Иск подала московская компания «Веста», завив о долге господина Доронина в 69 млн руб. Сам основатель финансовой пирамиды сейчас находится под арестом. Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества. Следствие заявляет, что от действий руководства Finiko пострадали 3 тыс. человек, потеряв около 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Меркин, Коммерсантъ Фото: Глеб Меркин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Татарстана признал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина несостоятельным и ввел процедур реализации имущества банкрота на шесть месяцев. Резолютивная часть опубликована на сайте суда.

Финансовым управляющим господина Доронина утверждена Елена Шуляковская, член саморегулируемой организации «Авангард» (объединение зарегистрировано в Москве). Суд обязал Кирилла Доронина передать ей «все имеющиеся у него банковские карты», а также взыскал с него 6 тыс. руб. в качестве уплаты госпошлины.

Напомним, Кирилла Доронина арестовали в Казани в конце июля 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

С декабря 2020 года Finiko занимались правоохранители Татарстана, которые изначально возбудили уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Сообщалось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Летом 2020 года МВД по Татарстану возбудило дело о мошенничестве, после чего господина Доронина задержали. Затем расследованием дела занялся центральный аппарат МВД России. Суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру. А летом 2022 года в отношение четырех руководителей и 18 активных участников Finiko возбудили уголовное дело об «организации преступного сообщества и участии в нем» (ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ). В МВД заявили, что «четверо россиян в период с сентября 2018 года по июль 2019 года создали криминальную организацию», которая «отличалась сложной иерархической структурой и состояла из подразделений, организованных по территориальному и функциональному принципам».

Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. По данным МВД, сумма похищенных средств у вкладчиков Finiko может составлять 5 млрд руб. Среди 3 тыс. потерпевших — не только россияне, но и граждане стран СНГ, стран Европы и США.

Кирилл Доронин продолжает находиться в СИЗО. Он неоднократно настаивал на смягчении назначенной ему меры пресечения. Он говорил, что намеревался вернуть деньги вкладчикам, но этому помешал его арест.

Иск о банкротстве Кирилла Доронина в Арбитражный суд Татарстана подало в ноябре прошлого года московское ООО «Веста». Сумма требований составила 69,1 млн руб. В апреле 2023 года заявление компании было признано обоснованным. Изначально суд назначил реструктуризацию долгов ответчика. Через полгода это решение было пересмотрено.

Добавим, что партнеры Кирилла Доронина по Finiko успели скрыться от следствия, их объявили в международный розыск. На территории ОАЭ были задержаны Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович. Позднее стало известно, что господина Сабирова отпустили под залог.

Кирилл Антонов