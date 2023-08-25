Генпрокуратуру попросили проверить Александра Гудкова на финансирование ВСУ

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить комика Александра Гудкова на предмет финансирования ВСУ, а также признать его иностранным агентом «при наличии оснований».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гудков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Гудков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В обращении Виталия Бородина говорится, что Александр Гудков открыто осуждает политику правительства и президента России Владимира Путина в отношении спецоперации на Украине. В числе прочего указывается, что комик участвовал в мероприятии в Латвии, в рамках которого просил оказывать украинским беженцам помощь «словом, делом и деньгами».

В письме упоминается, что в день начала спецоперации в соцсетях Александр Гудков опубликовал черный квадрат, сопроводив пост текстом: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля». Позднее, упоминается в заявлении, он выпустил пародийный клип на песню Shamana «Я русский» под названием «Я узкий».

Виталий Бородин неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие ведомства с просьбой проверить российских деятелей по административным и уголовным статьям в связи с их позицией по отношению к спецоперации на Украине. Обращения касались в том числе Лии Ахеджаковой, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова (признан иностранным агентом), Дианы Арбениной, Людмилы Петрановской.

Лусине Баласян