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У кандидата в депутаты заксобрания Ульяновской области прошел обыск

Как стало известно «Ъ-Волга», в пятницу во второй половине дня у кандидата в депутаты заксобрания Ульяновской области Алексея Ригеля полиция провела обыск.

Алексей Ригель является кандидатом в депутаты регионального заксобрания по спискам партии «Новые люди» (номер два в территориальной группе, приравненной к 14 избирательному округу).

Господин Ригель подтвердил «Ъ-Волга», что у него обыск провела полиция на основании постановлении судьи Ленинского районного суда Тимура Хайруллина. По словам кандидата, полицейские, проводившие обыск, пояснили ему, что в отношении него возбуждено уголовное дело (номер дела и копия протокола обыска имеются в редакции) по заявлению некой гражданки о том, что якобы он «присвоил какие-то деньги СНТ “Черемушки”», где он был председателем с апреля 2014 года по май 2023 года. Кандидат заявил, что он даже не в курсе был, что в отношении него возбуждено уголовное дело, никто его об этом не извещал. В ходе обыска у кандидата были изъяты имеющиеся у него документы, связанные с СНТ.

Кандидат возмущен тем, что в отношении него проводятся такие действия в то время как на период предвыборной кампании он является спецсубъектом, в отношении которого действует особый порядок как возбуждения уголовных дел, так и любых действий правоохранительных органов. Он полагает, что в отношении него проводятся преднамеренные действия, направленные на попытки лишить его регистрации. В связи с этим, как он заявил «Ъ-Волга», он направит обращение прокурору Ульяновской области и председателю областной избирательной комиссии.

Председатель облизбиркома Юрий Андриенко пояснил «Ъ-Волга», что в отношение кандидата как спецсубъекта уголовное дело может быть возбуждено только по решению руководителя регионального следственного управления СКР. Однако в СУ СКР «Ъ-Волга» сказали, что никаких документов на Алексея Ригеля не поступало и сведений о возбуждении дела у них нет.

Получить информацию о том, когда было возбуждено уголовное дело, и на каком основании, не удалось. На запрос «Ъ-Волга» в УМВД РФ по Ульяновской области не ответили.

Соратник по выборам в заксобрание по партии «Новые люди» Александр Брагин опасается, что в случае, если Алексея Ригеля лишат регистрации, «может рухнуть список кандидатов, в котором по этому округу только два человека. Однако в облизбиркоме пояснили, что даже если и было возбуждено уголовное дело, это на регистрацию не повлияет, и до приговора никто не вправе лишить кандидата регистрации.

Сергей Титов, Ульяновск

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