В Воронеже арестован обвиняемый по делу об убийстве фитнес-тренера

Суд в Воронеже арестовал до 3 октября обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) женщины Андрея Коченкова. Выездное заседание суда состоялось в больнице, куда обвиняемый попал с ожогами тела. Свою вину, как сообщает Следственный комитет РФ (СКР) по Воронежской области, он признал.

Убитая была известным в Воронеже фитнес-тренером. Telegram-канал Shot сообщал, что она отвергла ухаживания Андрея Коченкова.

Тело 28-летней женщины нашли 2 августа в подъезде дома с ножевыми ранами шеи. В совершении преступления заподозрили 24-летнего Андрея Коченкова, который скрылся с места происшествия. Позже его объявили в федеральный розыск.

19 августа рано утром полицейские нашли господина Коченкова в бессознательном состоянии с ожогами тела в Центральном районе Воронежа. «23 августа 2023 года ему предъявлено обвинение, вину признал»,— сообщает региональный СКР.

Мария Федотова