Хуснуллин анонсировал строительство дорожного кольца вокруг Азовского моря

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о пятилетнем плане развития дорожного кольца длиной 1,4 тыс. км вокруг Азовского моря. Оно проходит через города старых и новых территорий, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано»,— сказал ТАСС господин Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума. В рамках программы развития будут расширены существующие дороги и сделаны подъезды непосредственно к морю.

По словам вице-премьера, в первую очередь расширение требуется двухполосной дороге вдоль Азовского моря на новых территориях. «Она сегодня в двухполосном исполнении, и она очень напряженная, учитывая ситуацию по Крымскому мосту, весь грузовой поток идет оттуда»,— пояснил Марат Хуснуллин. Дорогу М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также обход Краснодара в рамках создания полноценной трассы—подъезда к Керченскому мосту планируется завершить в 2023 году, говорил он в марте этого года.

Из 1,4 тыс. км кольцевой дороги вокруг Азовского моря 800 км являются четырехполосными. Восстановление дорог новых регионов включено в программу их социально-экономического развития. Автодорожное кольцо строится по поручению президента Владимира Путина, ранее господин Хуснуллин рассчитывал полностью взять Азовское море в автомобильное кольцо в 2024 году. Дорожное кольцо проходит через Азов, Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Керчь, Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Таганрог и Ростов-на-Дону.

Мария Федотова