Суд в Финляндии продлил арест командира «Русича»

Окружной суд Итя-Уусимаа в Финляндии продлил арест 36-летнего командира «Русича» россиянина Яна Петровского (сейчас он использует имя Воислав Торден), подозреваемого в террористических преступлениях на Украине, которая запросила его выдачу. Представители СМИ были допущены в зал в начале заседания, задержанный не дал снимать себя на камеру. Затем суд объявил, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, сообщает MTV Uutiset.

«Удовлетворить просьбу Центральной криминальной полиции о продлении срока содержания под стражей, чтобы можно было рассмотреть дело об экстрадиции»,— сказал судья во время заседания (цитата по «РИА Новости»).

По данным MTV Uutiset, украинские власти подозревают Яна Петровского (позывной — Великий Славян) «в террористических преступлениях, происшедших в период с июня 2014 по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Россиянин причастность к преступлениям, в которых его подозревают, отрицает. Его представитель заявил, что, поскольку было подано прошение об убежище, имя подозреваемого разглашать не следует.

Диверсионно-штурмовая разведывательная группы «Русич», которую связывали с ЧВК «Вагнер», заявила, что Ян Петровский был задержан месяц назад, по данным российского посольства, это произошло 23 августа. Ян Петровский является заместителем основателя группы Алексея Мильчакова, а также командиром оперативно-разведывательного отделения «Zимаргл» в составе «Русича».

В 2004 году Ян Петровский вместе с матерью переехал в Норвегию, откуда его депортировали в октябре 2016 года. Находится в санкционном списке ЕС из-за «зверств ДШРГ в отношении пленных украинских солдат», сообщает MTV Uutiset.

Мария Федотова