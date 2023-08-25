На Ставрополье расследуют торговлю людьми

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены три уголовных дела по статьям «торговля людьми» (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ) и «организация незаконной миграции» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Два из них соединены в одно производство. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе краевого главка. Дела расследуются в отношении трех жителей Ставрополья. В ходе обысков у фигурантов были обнаружены 15 мобильных телефонов и 40 паспортов, в том числе иностранных граждан.

По данным ведомства, «один из подозреваемых создал организованную группу, в состав которой в разное время вовлек двух своих знакомых и других неустановленных лиц». Подельники находили иностранных граждан, проживающих в РФ незаконно, и под предлогом помощи в легализации и устройства на работу забирали у них документы.

Получив обманом паспорта своих жертв, фигуранты дела заключали сделку купли-продажи людей и передавали их на новое место трудовой деятельности в Шпаковском округе Ставропольского края.

В ходе следствия было также установлено, что участники организованной группы «причастны к совершению на территории Ставрополья еще двух аналогичных фактов противоправной деятельности в отношении двух российских граждан». Они были проданы за 20 тыс. руб. владельцу одного из садовых участков в СНТ Шпаковского района.

По ходатайству следователя судом в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом. Еще один фигурант ранее скончался.

Противоправную деятельность злоумышленников выявили и пресекли сотрудники управления уголовного розыска и управления по вопросам миграции регионального главка во взаимодействии с ГУУР МВД России и УФСБ по Ставропольскому краю.

Ранее в ходе рейдов по пресечению нарушений миграционного законодательства в крае было выявлено 136 нарушений, в том числе 40 фактов незаконного устройства на работу иностранцев, а также 13 иностранных граждан, «незаконно находящихся на территории страны».

Александра Ларинцева, Пятигорск