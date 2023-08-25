Командир «Русича» Ян Петровский задержан в Финляндии по запросу Украины

Один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Ян Петровский задержан в Финляндии по подозрению в преступлениях на Украине в 2014-2015 гг. Украина запросила его экстрадицию, сообщил финский телеканал MTV Uutis. Российское посольство проинформировано о задержании. ДШРГ «Русич» также подтвердила задержание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Петровский

Фото: Личный архив Яна Петровского Ян Петровский

Фото: Личный архив Яна Петровского

По данным телеканала, украинские власти подозревают Яна Петровского (позывной — Великий Славян) «в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Тогда группа «Русич» принимала участие в боевых действиях на стороне ЛНР и ДНР. Телеканал уточняет, что вопрос о задержании Яна Петровского будет рассматриваться в районном суде Итя-Уусимаа сегодня.

Российское дипведомство сообщило агентству «РИА Новости», что Ян Петровский был задержан 23 августа. «В тот же день, 23 августа, финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином. Ответа пока не последовало»,— сказали в посольстве. По словам представителя посольства, консульский отдел находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного.

В Telegram-канале ДШРГ же утверждается, что мужчина был задержан еще месяц назад. «Информация до СМИ не доводилась намеренно, в интересах человека и дела»,— сообщила группа.

Группа «Русич» — боевой отряд русских националистов, который связывали с ЧВК «Вагнер». В своем Telegram-канале «ДШРГ Русич» зачастую неоднократно поддерживала наиболее жестокие практики боевых действий, в том числе убийства пленных. Основатель группы — Алексей Мильчаков, Ян Петровский является его заместителем и командиром оперативно-разведывательного отделения «Zимаргл» в составе «Русича».

Ян Петровский родился в Иркутске. В 2004 году вместе с матерью он переехал в Норвегию, где провел свою юность. В октябре 2016 года его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали. В сентябре 2010 года Ян Петровский укрывал у себя российского неонациста Вячеслава Дацика, сбежавшего из психиатрической клиники под Петербургом, куда его определили по приговору суда. В 2011 году он познакомился с ультраправым Алексеем Мильчаковым, с которым впоследствии они основали диверсионно-штурмовую группу «Русич» в составе батальона ЛНР Александра Беднова «Бэтмена».

Полина Мотызлевская