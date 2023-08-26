«Не может быть американского решения каждой мировой проблемы»

«В свободе таится немало трудностей, и демократия не идеальна, но мы никогда не построили бы стену для того, чтобы удерживать наших людей и препятствовать им уйти от нас… Я не знаю больше никакого другого города, который находился бы в осаде в течение 18 лет и который продолжал бы жить с такой живучестью и силой. Притом что эта стена является наиболее очевидной и зримой демонстрацией неудач коммунистической системы, весь мир видит, что мы не рады тому, что происходит. Эта стена — преступление не только против истории, но и преступление против человечества».

Из речи во время визита в Западный Берлин, 26 июня 1963 года.