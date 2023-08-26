«Не может быть американского решения каждой мировой проблемы»

Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О своем бремени
«Когда я баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, я знал, что эта страна столкнулась с серьезными проблемами, но я не мог осознать — как и любой человек, который не несет бремени этой должности,— насколько тяжелым и постоянным будет это бремя».
Из обращения к американскому народу, 25 июля 1961 года.
О гонке вооружений
«К тем странам, которые пожелают стать нашим противником, мы обращаемся не с обещанием, а с предложением: обеим сторонам следует заново начать поиски мира, прежде чем темные разрушительные силы, высвобожденные наукой, поглотят человечество в предумышленном или случайном самоуничтожении. Мы не рискнем искушать их слабостью. Ведь только располагая безусловно достаточным вооружением, мы можем быть безусловно уверены, что оно никогда не будет использовано».
В инаугурационной речи, 20 января 1961 года.
О поиске мира
«Вежливость никогда не является признаком слабости, а искренность всегда подлежит проверке. Давайте не будем договариваться из страха. Но давайте не будем страшиться переговоров. Пусть обе стороны выяснят, какие проблемы нас объединяют, вместо того чтобы твердить о разъединяющих нас проблемах… Пусть обе стороны творят чудеса, а не ужасы науки… пусть обе стороны объединятся в попытке создания не нового баланса сил, а нового мира, где царит закон, где сильный справедлив, а слабый в безопасности, где сохраняется мир».
В инаугурационной речи, 20 января 1961 года.
О Хрущеве
«Председатель Хрущев сравнил США с измученным бегуном, живущим за счет своих прошлых результатов, и заявил, что Советский Союз превзойдет США по производству к 1970 году. Не желая спорить с председателем, я предполагаю, что он напоминает мне охотника на тигров, который выбрал место на стене, чтобы повесить шкуру тигра, задолго до того, как поймал его. У этого тигра другие планы».
На 13-й пресс-конференции, 28 июня 1961 года.
О Берлинской стене
«В свободе таится немало трудностей, и демократия не идеальна, но мы никогда не построили бы стену для того, чтобы удерживать наших людей и препятствовать им уйти от нас… Я не знаю больше никакого другого города, который находился бы в осаде в течение 18 лет и который продолжал бы жить с такой живучестью и силой. Притом что эта стена является наиболее очевидной и зримой демонстрацией неудач коммунистической системы, весь мир видит, что мы не рады тому, что происходит. Эта стена — преступление не только против истории, но и преступление против человечества».
Из речи во время визита в Западный Берлин, 26 июня 1963 года.
О навязывании воли
«Мы должны признать тот факт, что Соединенные Штаты не являются ни всемогущими, ни всеведущими, что мы составляем лишь шесть процентов населения мира, что мы не можем навязывать свою волю остальным девяноста четырем процентам человечества, что мы не можем исправить каждую несправедливость или обратить вспять все невзгоды — и поэтому не может быть американского решения каждой мировой проблемы».
Из выступления на праздновании 100-летия Вашингтонского университета, 16 ноября 1961 года.
О Карибском кризисе
«Много лет и Советский Союз, и Соединенные Штаты, признавая этот факт, никогда не нарушали сомнительный статус-кво, который тем не менее гарантировал, что ядерное оружие не будет использоваться без жизненно важных причин. Наши собственные стратегические ракеты никогда не передавались на территорию никакой другой страны под плащом тайны и обмана; и наша история — в отличие от Советов с конца Второй мировой войны — демонстрирует, что мы не имеем никакого желания доминировать или завоевать любую другую нацию. Однако американские граждане проживают теперь под прицелом советских ракет… 1930-е годы преподали нам урок: агрессивное поведение, если ему не воспрепятствовать, в конечном итоге приводит к войне».
Из обращения к американскому народу, 22 октября 1962 года.
О советской пропаганде
«Давайте пересмотрим наше отношение к Советскому Союзу. Бессмысленно считать, что его лидеры могут действительно верить в то, что пишут их пропагандисты… печально читать эти советские заявления и осознавать масштабы пропасти, лежащей между нами. Но это предупреждение — предупреждение американскому народу, чтобы он не попал в ту же западню, что и советский, чтобы он не видел лишь искаженный образ другой стороны, не считал конфликты неизбежными, договоренности — невозможными, а переговоры — всего лишь обменом угрозами».
Из речи в Американском университете, 10 июня 1963 года.
О сходстве с русскими
«Мы, американцы, считаем коммунизм глубоко отвратительным как систему, отрицающую личную свободу и самоуважение. Но мы можем по-прежнему уважать русский народ за его многочисленные достижения в науке и космосе, в экономическом и индустриальном развитии, в культуре, а также за его отважные подвиги. Среди многих сходных черт, которыми обладают народы наших двух стран, нет более ярко выраженной, чем наше обоюдное отвращение к войне. Практически исключением в отношениях между крупными мировыми державами является тот факт, что мы никогда не воевали друг с другом».
Из речи в Американском университете, 10 июня 1963 года.
О космической гонке
«Мы отправляемся в это новое море, потому что нужно получить новые знания и завоевать новые права, и их необходимо использовать для прогресса всех людей. Космическая наука, как и ядерная наука и все технологии, не имеет собственной совести. Станет ли она силой добра или зла, зависит от человека, и только если США займут доминирующее положение, мы сможем помочь решить, будет ли этот новый океан морем мира или новым ужасающим театром военных действий… космос можно исследовать и осваивать, не разжигая пожар войны».
Из выступления в Хьюстоне, 12 сентября 1962 года.