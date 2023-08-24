В Адыгее семье погибшего на СВО генерал-лейтенанта вручили Звезду Героя России

Родным генерал-лейтенанта Олега Цокова передали Звезду Героя России. Как сообщает пресс-служба правительства Адыгеи, военнослужащему было посмертно присвоено звание указом президента РФ Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Встреча с близкими погибшего прошла в Доме правительства республики. На нее пригласили мать, супругу и сына генерал-лейтенанта. Звезду Героя России родственникам погибшего передал замкомандующего войсками ЮФО, генерал-лейтенант Алексей Авдеев.

Он и руководитель администрации главы Адыгеи и кабмина республики Владимир Свеженец выразили соболезнования родным генерал-лейтенанта. Они также пообещали посодействовать сыну военнослужащего — Борису, решившему, как и отец, стать военным. Родственникам сообщили, что одну из улиц Майкопа назовут в честь погибшего.

51-летний генерал-лейтенант Олег Цоков окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию Фрунзе. Он служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых операциях в Чечне и Сирии. В 2011-2014 годах был замкомандира 33-й отдельной мотострелковой бригады 49-й армии ЮВО в Майкопе. С февраля 2022 года он служил на Донбассе. 11 июля 2023 года Олег Цоков погиб в результате ракетного удара по командному пункту в районе Бердянска. Его похоронили в Майкопе.

Татьяна Ручкина

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