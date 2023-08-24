Реальная зарплата в Нижегородской области выросла на 10% за год

По итогам первого полугодия реальная зарплата в Нижегородской области выросла на 10,1% за год. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в Telegram-канале.

Средняя номинальная заработная плата увеличилась на 15,5% к январю-июню 2022 года и достигла 51,8 тыс. руб. Заметный рост в номинальном выражении продемонстрировала торговля (+30,9%), агропромышленный комплекс (+26,2%) и обрабатывающая промышленность (+22,8%).

«Рост заработных плат обусловлен как увеличением объемов производства, так и стремлением работодателей через повышение зарплаты привлечь квалифицированных сотрудников в условиях дефицита рабочих кадров, прежде всего, на предприятия, выполняющие госзаказы»,— написал господин Поляков .

Елена Ковалева