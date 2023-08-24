Путин поручил до ноября расширить на Арктику дальневосточную ипотеку под 2%

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать программу «Дальневосточной ипотеки» для применения в арктических регионах РФ к 1 ноября нынешнего года, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ответственным за исполнение этого поручения значится премьер-министр Михаил Мишустин. Ему и другим членам российского правительства необходимо обеспечить субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей, проживающих в арктических регионах РФ. Программа будет действовать до 2030 года и распространится только на приобретение первичного жилья.

В настоящее время программа «Дальневосточной ипотеки» позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 2% годовых на весь срок кредитования при приобретении или строительстве жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа.

В июле нынешнего года Владимир Путин поддержал идею внедрения арктической ипотеки для молодых семей под 2%. По его словам, льготная ставка по ипотечному кредиту для жителей арктических регионов РФ не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года.

В арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также отдельные районы и муниципалитеты Республики Коми, Карелии, Якутии, Архангельской области и Красноярского края.

Александр Кислов