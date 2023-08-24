Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS выплатят истцам $499 млн

Американские банки Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, а также швейцарский UBS согласились выплатить $499 млн для урегулирования обвинений в нарушении антимонопольного законодательства. Они сообщили об этом вчера, 23 августа, в заявлении, поданном в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Теперь это соглашение должен утвердить судья.

Несколько пенсионных фондов и трейдинговых фирм обвинили эти и некоторые другие банки в сговоре на рынке кредитования ценными бумагами. По мнению истцов, банки использовали своих представителей в совете директоров компании EquiLend — платформы для кредитования ценными бумагами — для сохранения монопольного контроля над этим рынком и взимания с инвесторов завышенных комиссий. Соглашение также предусматривает изменение состава совета директоров EquiLend и количества членов в нем от каждого банка, а также некоторых правил по распространению информацию о работе платформы.

Иск был подан в 2017 году. В прошлом году еще один банк, Credit Suisse, согласился выплатить истцам $81 млн. Теперь к соглашению с истцами не пришел только один банк — Bank of America.

Яна Рождественская