Сибирь собирает беспилотники

Регионы Сибири включились в процесс создания компонентов и технологий для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ряд субъектов СФО уже имеют опыт производства. К примеру, Томская область стала и площадкой по экспериментальному внедрению правового режима по эксплуатации беспилотников, и активным поставщиком аппаратов. Сегодня регион выпускает около 10 БПЛА в год, к 2030 году планирует увеличить число до 98 ед. ежегодно. В Новосибирской области запланировано производство тяжелых беспилотников «Партизан», способных доставлять массивные грузы. Серийное производство дронов налажено в Красноярском крае и Кузбассе. Спрос на гражданские БПЛА со стороны российских компаний будет только расти. Чтобы удовлетворить запрос рынка, производителям предстоит решить важную проблему импортозамещения деталей, локализация которых сегодня оценивается в пределах 22%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году объем госзаказа в России (с учетом госкомпаний) на поставку БПЛА составит 4,4 млрд руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В 2023 году объем госзаказа в России (с учетом госкомпаний) на поставку БПЛА составит 4,4 млрд руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В России до 1 сентября должен быть разработан и утвержден национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом в июле 2023 года заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Форума будущих технологий. В рамках развития этой отрасли он также поручил до конца 2023 года создать в ряде регионов центры поддержки производства и испытаний беспилотников. Из числа регионов Сибири в этот список вошла Томская область, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Татарстаном и др. Как отмечают власти региона, область с 2018 года ведет процесс создания условий для производства и применения БАС.

«В июне 2018 года при поддержке Фонда перспективных исследований и Военно-промышленной комиссии Российской Федерации в Томской области был запущен проект „Тайга“. Результаты аналитических предпроектных исследований, выполненных Фондом перспективных исследований в рамках работ „Тайга-1“ и „Тайга-2“, показали, что более 30 крупных организаций заинтересованы в использовании сервисов с применением беспилотных авиационных систем. Это компании, работающие в нефтегазовой сфере, энергетике, лесном и сельском хозяйстве, органы государственной власти и муниципалитеты»,— сообщили в пресс-службе администрации региона. Эти данные позволили сделать выводы о перспективах рынка. Следующим шагом станет серийное производство БАС и их критических компонентов. В настоящий момент томские власти прорабатывают перечень технологических партнеров, определяют типы БАС и рассматривают места размещения производства.

Сегодня в регионе имеется лишь мелкосерийное производство беспилотных авиационных систем на предприятии ООО «ЛЭМЗ-Т» (исследовательское подразделение ПАО «НПО „Алмаз“») мощностью 10 беспилотных воздушных судов в год. В горизонте до 2030 года власти намерены увеличить эту цифру до 98 судов.

В другом регионе Сибири — Новосибирской области — крупных производственных площадок пока нет, сообщили в региональном минпромторге. Всего одна компания занимается выпуском БПЛА — ООО «Оптиплейн аэродинамика», масштаб производства в ведомстве не назвали. В самой организации сообщили, что доля компании на рынке беспилотников России к концу года кратно возрастет. «Если опираться на прогноз Минпромторга РФ в части производства гражданских дронов на 2023 год (6 тыс. единиц), можем приблизительно оценить, что доля наших аппаратов на рынке увеличится в четыре раза по сравнению с прошлым годом»,— рассказал генеральный директор ООО «Оптиплейн аэродинамика» Дмитрий Шестаков.

В настоящее время компания производит 10 аппаратов в квартал, что в два раза больше, чем в 2022 году. «Прогноз Минпромторга — рост рынка беспилотников более чем в два раза по сравнению с 2022 годом, что подтверждается в том числе и нашими бизнес-результатами»,— говорит господин Шестаков. В основном они предназначены для промышленного сектора, сельского хозяйства, строительной отрасли, геодезии и энергетики. К 2024 году «Оптиплейн аэродинамика» намерена выпускать до 50 беспилотников в квартал. Вместе с тем власти Новосибирской области с целью поиска новых производителей создали рабочую группу по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В регионе также запланировано производство тяжелых беспилотников «Партизан», способных доставлять массивные грузы. К 2024 году в Новосибирской области планируется выпустить 10 серийных экземпляров.

Рабочая группа по вопросам развития беспилотной отрасли в том числе создана в Кузбассе. «Она зай­мется определением потребностей в беспилотных авиационных системах со стороны предприятий, закупкой на 2024–2026 годы беспилотных авиационных систем и услуг, а также созданием на территории региона серийного производства»,— сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным министерства экономического развития Кузбасса, в настоящее время в регионе производством малогабаритных электродвигателей для авиационной, медицинской и приборостроительной отраслей занимается одна компания — ООО «Горный-ЦОТ». Компания выпускает до 24 тыс. малогабаритных электродвигателей в год, или 2 тыс. в месяц. В 2023 году предприятию предоставлено финансирование на модернизацию производственных линий. Это позволит увеличить выпуск электродвигателей до 5 тыс. в месяц до конца 2023 года. В ближайшие два года предприятие планирует увеличить объем производства до 30 тыс. электродвигателей ежемесячно (360 тыс. в год).

В Красноярском крае производством беспилотных летательных аппаратов занимается ООО «Автономные аэрокосмические системы — геосервис». С начала 2023 года компания выпустила пять беспилотников, до 2024 года будут созданы еще 10 БПЛА.

В Омской области власти заявили о создании научно-производственного центра беспилотных авиасистем. В рамках проекта запланирована разработка электронных компонентов и ретрансляторов, а также бортовых систем мониторинга и контроля БАС. Также на его базе будет проходить подготовка специалистов.

Локальное создание

В 2023 году объем госзаказа в России (с учетом госкомпаний) на поставку БПЛА составит 4,4 млрд руб., потенциальный объем на следующие два года — 93 млрд руб., до 2030 года — 200 млрд руб., сообщил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. Крупнейшие госзаказчики — МЧС, Росгвардия, Росреестр, Минпросвещения. С 2018-го по 2022 год в РФ заключили почти 2 тыс. госконтрактов на 13 млрд руб. Доля продукции российских изготовителей в гражданском сегменте рынка, как отражено в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года, в настоящее время составляет всего 22%.

Стратегией развития отрасли предполагается, что эта доля в госзаказе к 2026 году вырастет до 60% и 80% к 2030 году в базовом сценарии.

Вопрос комплектующих сейчас один из самых больных для всей отечественной беспилотной отрасли, отмечает гендиректор ООО «Оптиплейн аэродинамика» (Новосибирск). «Хотя есть поставщики деталей из России и Беларуси, большая часть — это все-таки Китай. В частности, воздушные винты, моторы, автопилоты, а также полезная нагрузка. Но сейчас отрасль активно поддерживает государство, поэтому мы надеемся, что ситуация в ближайшее время изменится. Хочется верить, что в течение пяти лет можно будет говорить о беспилотниках, собранных более чем на 90% из отечественных комплектующих»,— комментирует он.

Часть представителей отрасли полагают, что полностью заместить компонентную базу не получится еще длительное время. «С одной стороны, импортозамещение компонентов БПЛА в России, конечно, существует. Российские производители умеют качественно обрабатывать углепластик, который используется при изготовлении легких, но прочных деталей беспилотников. Тем не менее по своей технологичности и наукоемкости это очень маленькая часть. Поэтому мы еще очень далеки от массового импортозамещения в данной области»,— считает основатель и технический директор Flussonic (разработка программного обеспечения для беспилотников) Максим Лапшин.

Как отмечают игроки рынка, иностранные компоненты применяются отечественными компаниями в производстве практически всех беспилотников. Сложнее всего будет заместить электрические двигатели, а также микроэлектронику. Однако, если работа в этом направлении не будет останавливаться, поставленных целей можно будет достичь через 10–15 лет, считает господин Лапшин.

Запрет иностранной техники вкупе с балльной системой приведут к монополизации импорта «крупнейшими избранными» игроками путем признания зарубежных моделей российскими, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий (МалАП) Сергей Детенышев. Единственным следствием протекционистских мер он видит удорожание продукции из-за сужения рынка. По его мнению, разработке собственной компонентной базы — от двигателей до навигации — мешают административные и финансовые барьеры, а балльная система не мотивирует к реальному росту локализации.

Впрочем, переход на отечественную базу ускоряет ужесточение экспортной политики ряда стран. Например, Китай с 1 сентября 2023 года вводит экспортный контроль на БПЛА и ряд компонентов. Это касается двигателей и полезной нагрузки.

Еще одной проблемой отрасли участники рынка называют ограничение воздушного пространства для полетов беспилотников в России. «Это, безусловно, тормозит развитие рынка. Ущерб от запретов на полеты оценивается в десятки миллиардов рублей за год. В данной ситуации производителям как минимум приходится решать вопросы испытательных полетов и демонстраций в условиях созданных запретов, а для пользователей усложняется и без того непростой процесс получения разрешений на полеты, или же вообще становится невозможным выполнять работы с дронами»,— говорит гендиректор ООО «Оптиплейн аэродинамика».

Как отмечают представители отрасли, развитие российского рынка БПЛА началось только после февраля 2022 года на фоне появления военных задач. «Если бы не начало вооруженного конфликта, российские компании вряд ли бы начали так активно заниматься собственной разработкой дронов, так как выгоднее закупать аппараты от китайского производителя DJI. Конкурировать с ним довольно сложно: те, кто ранее предпринимали подобные попытки, чаще всего отказывались от производства и концентрировались на создании полезных нагрузок для уже готовых дронов»,— считает Максим Лапшин.

По оценкам экспертов, объем российского рынка только гражданских БПЛА оценивается в 500 млрд руб. В будущем эти цифры будут расти, основной вклад в динамику внесет применение беспилотников для доставки. В этой ситуации регионам предстоит взять на себя важную роль — поставщиков компонентной базы, и от того, как с этой задачей справятся субъекты, будет зависеть развитие отрасли в стране в целом.

Лолита Белова