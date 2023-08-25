Регионы причастились к технологиям

Международный форум технологического развития «Технопром», который в этом году проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа, посвящен развитию и достижениям в сфере инноваций. На мероприятии представлены опыт регионов-лидеров, действующие примеры импортозамещения, конкретные кейсы, а также высокотехнологичные проекты. Интерес к отечественным технологиям и ПО со стороны госсектора и бизнеса растет на фоне введения санкций в отношении России рядом западных стран. В этой ситуации регионам отводится роль активных участников процесса создания условий для прорывных исследований и разработок, поддержки молодых кадров и укрепления связи разработчиков и реального сектора экономики на местах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках форума пройдут порядка 230 мероприятий, в которых примут участие более 17 тыс. человек

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ В рамках форума пройдут порядка 230 мероприятий, в которых примут участие более 17 тыс. человек

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Главная тема международного технологического форума «Технопром» в текущем году — «Технологии как фактор развития регионов». В отличие от прошлого года, когда участники мероприятия обсуждали технологический суверенитет и устойчивое развитие России, в этом году ключевые дискуссии ориентированы на роль регионов в сфере развития и создания инноваций.

В частности, регионы на форуме представляют ключевые научные достижения, примеры действующего импортозамещения технологий и передовые проекты. По итогу дискуссий участники должны выработать условия для развития высокотехнологичной отрасли в регионах, наметить перспективные проекты, выстроить отраслевые коммуникации и проработать консолидацию ресурсов государства и частного бизнеса для реализации инновационных проектов на местах.

Всего в программе «Технопрома-2023» заявлены 11 тематических треков, включающих такие направления, как искусственный интеллект, ядерно-инновационные технологии, энергетика, аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика, приборостроение и др. В каждом из них регионами представлены собственные наработки.

Наряду с основными блоками обсуждений, проходят мероприятия-спутники — всего организовано три обсуждения: «Новые медиа стран Центральной Азии», «Деловое сотрудничество в формате БРИКС+», «Технологические и инвестиционные возможности взаимодействия с региональными центрами КНР».

«Пленарное заседание традиционно проведет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он обозначит основные векторы научно-технологической политики страны. Также спикерами „Технопрома-2023“ по разным направлениям станут федеральные руководители, представители научного сообщества, вузов, производственных компаний»,— рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Главными событиями форума в этом году названы заседание Совета по комплексным научно-техническим проектам, презентация проектов кампусов мирового уровня, съезд лидеров научно-образовательных центров, слет передовых инженерных школ и конкурс лучших студенческих стартапов страны под эгидой Минобрнауки России.

На форуме также представлена выставка технологического развития, где на стендах госкорпораций и институтов развития, а также зарубежных и отечественных компаний продемонстрированы достижения отечественной науки и высокотехнологичной промышленности.

Всего в рамках форума пройдут порядка 230 мероприятий, в которых примут участие более 17 тыс. человек. Наиболее многочисленной ожидается делегация из Республики Беларусь, форум посетят руководители республики, в том числе представители отраслевых министерств, а также представители Национальной академии наук. У страны-партнера на выставке запланирован отдельный стенд, на котором будут представлены крупные компании из отрасли станкостроения.

Среди зарегистрированных участников форума есть представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Бразилия и других стран.