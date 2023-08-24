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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ сообщило об ударах по «центрам принятия решений» ВСУ

Российские войска в ночь на 24 августа нанесли удар оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство не уточнило, о каких центрах идет речь и по объектам в каких регионах наносились удары.

Ночью в Днепре произошел взрыв на транспортном объекте, сообщали местные власти. Судя по фотографиям в украинских СМИ, он был полностью разрушен. Утверждается, что было ранено семь человек. Также «Страна.ua» сообщала о громких взрывах в Киеве, но воздушная тревога в городе не объявлялась. Сегодня, 24 августа, Украина празднует День независимости.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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