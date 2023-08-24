В развитие сети «Вкусно — и точка» инвестируют 1,2 млрд рублей

Правительство Башкирии подписало соглашения с уфимским ООО ГК «Пышка» и московским ООО «Региональная сеть предприятий питания», сообщили в пресс-службе правительства.

«Пышка» планирует в течение трех с половиной лет построить фабрику-кухню. Сумма капитальных вложений составит до 700 млн руб., появится около 350 рабочих мест.

На строительство и развитие сети «Вкусно — и точка» будет направлено 1,2 млрд руб. с созданием до 800 рабочих мест. В настоящее время в Башкирии насчитывается 13 заведений «Вкусно — и точка».

Группа «Пышка» развивается в Башкирии с 2000 года. ООО ГК «Пышка» зарегистрировано в 2013 году в Уфе. Развивает сеть кулинарий. До 2020 году единственным учредителем являлась Дилара Садриева, через которую долей владела основательница «Пышки» Расима Мусина. В мае 2020 года владельцем 51% уставного капитала стал бенефициар «Дортрансстроя» Марат Латыпов. В 2022 году чистая прибыль ГК составила 1 млн руб. при выручке 4,3 млн руб. Владеет торговыми марками «Пышка» и «Эко Пышка». Франчайзинговую компанию «Пышка» развивает с 2005 года. В Уфе по франшизе открыто 80 предприятий.

ООО «Региональная сеть предприятий питания» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Принадлежит предпринимателю из Казахстана Кайрату Буранбаеву. Компания является партнером-франчайзи сети «Макдональдс» (в настоящее время бренд «Вкусно — и точка»). В прошлом году выручка составила 14,97 млрд руб., чистый убыток — 491,3 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте