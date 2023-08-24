Начались съемки восьмисерийного фильма «Город Брежнев»

Компания «Триикс медиа» начала съемки восьмисерийного фильма «Город Брежнев», который расскажет о жизни в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Компания «Триикс медиа» Фото: Компания «Триикс медиа»

Основой сценария фильма стал одноименный роман Шамиля Идиатуллина. Главным героем здесь является 15-летний подросток Артур. Его роль сыграет Тимур Шамсутдинов, а история развернется на фоне первого десятилетия работы комплекса заводов КамАЗ. В сериале будут показывать и производственные будни автогиганта, и дворовую жизнь детей камазовцев, которые вовлечены в борьбу городских группировок. Действие будет происходить в 1983 году.

Режиссером фильма будет Александр Колесник. Помимо Тимура Шамсутдинова в ролях сыграют Денис Васильев, Александр Доронин, Александр Бухаров, Дарья Кукарских, Илфат Аскаров и др. Премьера самого сериала пройдет на телеканале НТВ в сезоне 2024/2025. Картину будут снимать не только в Набережных Челнах, но и Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.

"Ъ-Казань"