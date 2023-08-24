Предвыборные теледебаты в Кузбассе не состоялись из-за отсутствия участников

Телевизионные дебаты по выборам в закособрание Кузбасса на телеканале «Россия 1» не состоялись из-за отсутствия участников. Ведущий эфира Андрей Торопов сообщил, что «в студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание». Дебаты планировались между представителями КПРФ и ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Сибирь» первый секретарь обкома КПРФ Николай Мухин, на время эфира наложилась ранее запланированная встреча с избирателями Екатерины Грунтовой, которая выступает кандидатом в губернаторы от КПРФ и возглавляет партсписок на выборах в заксобрание. Поэтому она не смогла участвовать в дебатах. Руководитель кемеровского отделения ЛДПР Кирилл Правдин объяснил отсутствие возглавляющего список партии на выборах в региональный парламент тем, что в этот день в Кузбасс приезжал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, и все были заняты на соответствующий предвыборных мероприятиях.

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Юрий Скворцов, который также возглавляет партсписок на выборах в заксобрание сообщил, что в следующих предвыборных дебатах в четверг на радио он будет участвовать обязательно. Также заверили о непременном участии в дебатах и других публичных мероприятиях представителей «Единой России» в пресс-службе кемеровского отделения партии.

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Игорь Лавренков, Кемерово