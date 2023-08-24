Росстат зафиксировал самый низкий уровень износа бизнес-активов с 2014 года

Износ экономических активов бизнеса в 2022 году стал минимальным с 2014 года, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание РБК. Изношенность машин и оборудования составила 57%, хотя в прошлом году этот показатель составлял 63%. Как отмечают эксперты, за санкционный год компании успели обновить основные фонды.

В конце 2022 года уровень износа основных фондов коммерческих компаний из России составил 48,3%. Последние шесть лет этот показатель был выше 50%, а теперь он снизился до минимума с 2014 года. Как уточнили РБК в Росстате, показатель износа основных фондов зависит от показателей их обновления. Другая возможная причина снижения — изменения в правилах учета амортизации объектов с 2022 года.

Статистический износ — бухгалтерское понятие. Средняя степень износа отражает, на сколько уменьшилась стоимость активов на отчетную дату от их изначальной полной учетной стоимости. Остаточная стоимость основных фондов в бухгалтерских балансах компаний отражает «постепенную утрату их потребительских свойств в размере накопленного износа». В основные фонды входят здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, биологические ресурсы, объекты интеллектуальной собственности. Отчеты об износе компании коммерческого сектора и некоммерческие организации сдают ежегодно, малые предприятия проверяют на этот показатель раз в пять лет, при этом он не учитывается в общей статистике.

Как объясняет Росстат, степень износа активов уменьшается при увеличении доли ликвидированных и введенных в действие новых основных фондов в отчетном году. По предварительным данным ведомства, в 2021 и 2022 годах ввели в действие основные фонды коммерческих организаций в размере 13,6 трлн руб. При этом до пандемии, в 2019 году, ввели в действие активы на 12,1 трлн руб. В 2022 году ликвидировали основных фондов компаний на 1,34 трлн руб., в 2021 году — на 1,09 трлн.

Вторая возможная причина снижения показателя износа — изменение учета амортизации активов с 2022 года, когда вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета «Основные средства». Если объект основных фондов полностью самортизирован (с остаточной стоимостью, равной нулю), срок его полезного использования могут пересмотреть и снова начислять амортизацию.

По данным Росстата, самый большой износ характерен для машин и оборудования: 57,3% по итогам 2022 года против 63,4% в 2021 году. При этом, как следует из статистики Росстата, инвестиции в основной капитал российских предприятий по итогам 2022 года выросли на 4,6% в реальном выражении.

Анастасия Ларина