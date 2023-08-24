Бренд-дриблинг

Название некогда знаменитого профессионального баскетбольного клуба «Урал-Грейт» может перейти новому владельцу. Заявку на регистрацию товарного знака URAL GREAT подала патентная компания в интересах неназванного лица. В заявке указано, что товарный знак планируют использовать в различных отраслях, в том числе в производстве украшений, работе кафе и кальянных и даже на алкогольной продукции. Несмотря на то что сейчас бренд «Урал-Грейт» уже не принадлежит бывшим владельцам, экс­перты считают, что регистрация товарного знака может быть признана незаконной из-за введения потребителя в заблуждение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Ламарка Интеллект» подало заявку на регистрацию товарного знака URAL GREAT. Информация об этом содержится в znakoved.ru. Согласно информации с сайта, заявка поступила 25 июля 2023 года. В перечне товаров и услуг, которые планируется осуществлять под этой маркой, множество наименований. В том числе ювелирное и часовое производство, одежда и обувь, алкогольные напитки, абонирование телекоммуникационных услуг, проведение мероприятий и конкурсов красоты, обучение, аренда комнатных аквариумов, услуги кафе и кальянных, украшение тортов и прочее. В компании подтвердили факт регистрации знака, однако от более подробных комментариев воздержались. «Наше патентное бюро регистрирует товарный знак URAL GREAT для клиента, который не хотел бы раскрывать своих контактных данных до момента запуска проекта»,— сообщил и. о. директора ООО «Ламарка Интеллект» Илья Нестеров.

Профессиональный баскетбольный клуб Перми — ПБК «Урал-Грейт» завершил свое существование в 2009 году. Клуб был создан в 1995 году на базе команды «Политехник» Пермского политехнического института. «Урал-Грейт» за 14 лет существования добился значительных успехов в элите российского баскетбола: двукратный чемпион России по баскетболу сезонов 2000/2001, 2001/2002 годов, победитель Северо-Европейской баскетбольной лиги сезона 2000/2001 года, обладатель Кубка России в 2004 году и Кубка ФИБА в 2006-м. С 1999 по 2006 год клубом владело правительство региона. В 2006 году управление ПБК было передано попечительскому совету, который возглавлял бывший гендиректор «Пермрегионгаза» Андрей Агишев. После сезона-2008/2009 клуб прекратил свое выступление, накопив долги перед игроками. В 2012 году в Перми бывшими игроками «Урал-Грейта» был основан новый баскетбольный клуб «Парма», фактически ставший его преемником.

Стоит отметить, что пермские бизнесмены не впервые предпринимают попытки регистрации известных брендов. Так, в прошлом году были поданы заявки на регистрацию получения прав по знаку «Пермское губернское», знаку «Пермь Великая». Причем заявки подавались даже на знаки ушедших из России брендов. Владелец социологического агентства «Свои» и ООО «Третий кран» (производство вендинговых автоматов по очистке и продаже питьевой воды) Александр Нода пытался зарегистрировать известный во всем мире бренд питьевой воды Bonaqua. А летом этого года в Пермском крае разгорелся конфликт из-за авторских прав на фразу «Счастье не за горами» — известный пермский арт-объект, расположенный на берегу Камы в районе речного вокзала. Предприниматель из Нытвы Алексей Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами» для использования на одежде и обуви. Автор арт-объекта московский художник Борис Матросов направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения против установления прав на «Счастье не за горами». Рассмотрение дела по данному спору состоится в сентябре.

Бывший гендиректор ПБК «Урал-Грейт», а сейчас президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил «Ъ-Прикамье», что принадлежавшее ему право на товарный знак Ural Great («Урал-Грейт») на сегодняшний день прекращено. Спортивный функционер не стал продлевать на него право, после того как болельщикам пермского БК «Парма» было предложено выбрать, с каким названием клуб будет выступать в Лиге ВТБ — под нынешним или «Урал-Грейт». Болельщики проголосовали за первый вариант. Уже тогда его юристы находили различные варианты использования бренда «Урал-Грейт» среди российских производителей товаров и услуг.

Сергей Кущенко надеется, что под этим брендом будет продаваться «что-то приличное»: «Не хотелось бы, чтобы было что-то неприличное». Основатель клуба считает, что спортивный проект оставил о себе хорошую память среди пермяков и «было бы неплохо ее закрепить, например, в названии площади или хотя бы остановки общественного транспорта». «Согласен, что болельщики выбрали „Парму“ — это две разные, но яркие истории пермского баскетбола — и самое главное, что пермские болельщики всегда очень активно в этом участвуют»,— добавил он.

Эксперты считают, что возвращение к раскрученному бренду может принести несомненную выгоду его будущему владельцу. «На мой взгляд, с коммерческой точки зрения регистрация известного бренда целесообразна, так как дает правообладателю ряд преимуществ: во-первых, многими потребителями он узнаваем, что позволит сэкономить расходы на раскрутку бренда, а во-вторых — повышается стоимость бизнеса и это тоже привлекает инвесторов к известному бренду»,— рассказал патентный поверенный РФ, руководитель компании Аgentznak Кирилл Логинов. Однако он отметил, что подача заявки на регистрацию товарного знака еще не означает, что данному лицу будет предоставлена правовая охрана. «Регистрация известного бренда может быть признана незаконной из-за введения потребителя в заблуждение по требованию заинтересованного лица, а также экспертизой Роспатента могут быть выявлены сходные до степени смешения зарегистрированные товарные знаки, которые будут препятствовать регистрации»,— пояс­нил эксперт.

Ирина Суханова