Владимир Путин лично принял участие в открытии мемориала «Курская битва»

Вечером 23 августа президент РФ Владимир Путин выступил на торжественной церемонии, посвященной открытию первой очереди историко-мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри. Трансляция выступления главы государства шла в прямом эфире местных и федеральных государственных каналов, в их соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поздравил собравшихся на церемонии и всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве. «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить: она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны. Гитлер замышлял взять здесь реванш за Сталинград, надеялся на силу своих танковых дивизий, на эсэсовские соединения, на то, что они прорвут фронт и вновь покатятся лавиной на Восток. Но их встретила железная стойкость, доблесть наших солдат и командиров, закаленных в боях бойцов Красной армии. Натиск нацистов провалился»,– напомнил президент РФ.

Он отметил, что «никакие "Тигры“, "Пантеры" и прочая нечисть, прочие "звери" не смогли сломить силу духа советского солдата». После обращения глава государства вручил награды особо отличившимся участникам специальной военной операции – военнослужащим 127-ой мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. В их числе звезды «Героев России» получил весь экипажу танка «Алеша», который вышел победителем из боя с превышающими силами противника.

После вручения наград Владимир Путин покинул территорию мемориала в Понырях. Источники «Ъ-Черноземье», непосредственно участвовавшие в церемонии, заверили, что для большинства высокопоставленных чиновников (в том числе, губернаторов Белгородской и Воронежской областей) и депутатов, собравшихся на мероприятии, появление президента оказалось «совершенно неожиданным».

Сегодня в Курске также состоялось заседание Совета законодателей ЦФО, на которое приехали председатели парламентов всего округа и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Они обсудили реализацию единого стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Владимир Зоркий