Деловая активность в ЕС в августе показала самое сильное снижение с 2020 года

Индекс деловой активности (PMI) в ЕС в августе составил 47 пунктов против 48,6 пункта в июле. Такие данные сегодня, 23 августа, опубликовала консалтинговая компания S&P Global, занимающаяся подсчетами этого индекса. PMI ниже 50 пунктов отражает замедление активности. Это самый низкий уровень PMI с ноября 2020 года. По подсчетам S&P, данные за июль и август вместе отражают снижение ВВП за квартал на 0,2%.

PMI в промышленности в ЕС в августе вырос с 42,7 до 43,7 пункта. Это тем не менее означает сокращение активности, хотя и меньшими темпами. PMI в сфере услуг при этом упал с 50,9 до 48,3 пункта, то есть перешел от роста к снижению. Авторы доклада S&P также указывают на то, что инфляционное давление сохраняется, хотя и на более низком уровне, чем в среднем за последние два с половиной года. По словам аналитика банка ING Берта Колейна, «инфляционное давление на сферу услуг остается сильным, кроме того, вызывает беспокойство и давление с точки зрения расходов на зарплаты».

Особенно сильно снизился PMI в Германии: с 48,5 пункта в июле до 44,7 пункта в августе. Снижение деловой активности в Германии в августе оказалось самым существенным с мая 2020 года.

Яна Рождественская