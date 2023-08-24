Экс-чиновнику не подошла «Корона»

«Ъ» стали известны подробности конфискации имущества бывшего заместителя главы Сочи Сергея Юрина, который лишился оформленной на подставных лиц недвижимости на 192 млн руб. Под изъятие попали апартаменты в элитных сочинских ЖК «Корона», «Империя» и «Малибу», квартиры эконом-класса, а также незастроенные участки в Дагомысе. По мнению генпрокуратуры, инициировавшей обращение этого имущества в доход государства, Сергей Юрин использовал свои полномочия вопреки интересам службы в целях личного обогащения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным прокуратуры, чиновник оформлял недвижимость на подставных лиц

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ По данным прокуратуры, чиновник оформлял недвижимость на подставных лиц

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Центральному районному суду Сочи потребовалось всего одно заседание, чтобы вынести решение по иску заместителя генпрокурора Игоря Ткачева об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя главы города-курорта Сергея Юрина. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, иск был удовлетворен. Прокуратура выяснила, что господину Юрину принадлежат 4 дома, 9 квартир, 21 земельный участок и 10 нежилых помещений, расположенных в Сочи и оформленных на подставных лиц.

Как стало известно «Ъ», в поле зрения прокуратуры попали элитные квартиры: две – в ЖК «Империя» (Центральный район), четыре – в ЖК «Малибу» (Адлер), одна – в ЖК «Корона» (Адлер), четыре трехэтажных дома в Хостинском районе, а также квартиры и коммерческие помещения в многоэтажных домах эконом-класса в центре Сочи и в микрорайоне Бытха. Кроме того, в иске идет речь о семи незастроенных участках в Дагомысе, предназначенных под ЛПХ, площадью от 10 до 30 соток каждый (общая кадастровая стоимость – 96 млн руб.), а также о долях участков под перечисленными зданиями.

Выявленные прокуратурой объекты не были внесены в декларацию Сергея Юрина, чиновник оформил приобретения на сестру своей жены Аллу Тарасову, а также на жителей Сочи Тариела Маргвелашвили и Бесика Бешкенадзе. Суммарная кадастровая стоимость «серой» недвижимости составила 192 млн руб. При этом за все время работы Сергея Юрина в должности вице-мэра Сочи (2009 – 2018 годы) официальный доход самого чиновника и его жены, занимающейся бизнесом, составил 62 млн руб. Часть этих средств была потрачена на приобретение имущества, внесенного в декларацию господина Юрина – шести квартир, трех участков и парковочного места. «Проверкой установлено, что Сергей Юрин ежегодно предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Занимая должность заместителя главы города Сочи, Юрин использовал свои полномочия вопреки интересам службы, во вред обществу и государству, с целью личного обогащения», – говорится в иске замгенпрокурора Ткачева.

В частности, по данным надзорного ведомства, Сергей Юрин помог компании «Ливадия» ввести в эксплуатацию ЖК «Корона», за что получил от застройщика квартиру площадью 37 кв., стоимостью 3 млн руб., жилье было оформлено на Бесика Бешкенадзе. Участки под трехэтажными домами в Хостинском районе господин Юрин, по мнению прокуратуры, выделил сам себе путем проведения фиктивных аукционов, в которых участвовало его доверенное лицо – Тариел Маргвелашвили. Кроме того, прокуратурой установлен факт незаконной передачи господину Маргвелашвили семи муниципальных участков под ЛПХ в Дагомысе.

Незадекларированная недвижимость Сергея Юрина была выявлена в ходе расследования уголовного дела о получении им взяток от застройщиков, за что экс-чиновник в октябре прошлого года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Тариел Маргвелашвили ранее пояснял следствию, что зарегистрированная на него недвижимость ему не принадлежит. Юрист Алексей Литивнов, привлекавшийся по делу в качестве обвиняемого, также подтверждал, что оформленные на номинальных владельцев дома, квартиры и участки находятся в собственности Сергея Юрина.

Анна Перова, Краснодар