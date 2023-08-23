Чекист взломал хакера

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному сызранского отдела УФСБ по Самарской области Максиму Жижкуну. Он был признан виновным в хищении в общей сложности 25 млн руб. у хакера, находившегося под следствием. Капитан Жижкун обещал фигуранту спрятать деньги от силовиков и преступных сообществ, но вместо этого присвоил их. Экс-силовик приговорен к пяти годам заключения и штрафу.

Бывший оперуполномоченный УФСБ по Самарской области Максим Жижкун признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) за хищение в общей сложности 25 млн руб. у хакера. Соответствующий приговор вынес Самарский гарнизонный военный суд.

По версии главного военного следственного управления СКР, в 2021 году Максим Жижкун пообещал хакеру Мочалову, находившемуся тогда под следствием, «спрятать» деньги от силовиков и преступных сообществ. Сотруднику спецслужбы было передано $100 тыс., €170 тыс. и 2 млн руб., которые оперативник в итоге похитил «путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения». Кроме того, у Мочалова, по версии следствия, пропали 68 биткойнов на общую сумму 187 млн руб. В хищении криптовалюты заподозрили бывшего сотрудника областного УФСБ Дмитрия Демина, он полностью признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Согласно версии следствия, подполковник Демин на момент преступления занимал должность замначальника отдела — начальника отделения регионального УФСБ. Дело против Демина сейчас рассматривается в том же суде.

По данным «Ъ», речь идет о хакере из Сызрани, который с помощью специальной программы взламывал защиту чужих компьютеров и похищал в том числе пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам и другим платежным средствам.

После задержания хакер, согласно его показаниям, добровольно предоставил чекистам пароли, объяснив, как работает система.

Сам хакер был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), получив один год ограничения свободы.

Уголовное дело против Максима Жижкуна ГВСУ СКР возбудило 27 октября 2022 года. На следующий день его задержали, обвинили в мошенничестве и арестовали военным судом.

Последний, опираясь на данные УСБ ФСБ, в частности, решил, что Максим Жижкун обладает «обширными связями среди сотрудников правоохранительных структур, органов государственной власти и управления, в связи с чем, находясь на свободе, может склонять свидетелей к отказу от дачи показаний либо их изменению в свою пользу».

В Самарский военный гарнизонный суд материалы уголовного дела поступили в марте этого года. На днях Максиму Жижкуну назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. и запретом занимать определенные должности два года. Также осужденный лишен воинского звания «капитан запаса».

Сабрина Самедова, Самара