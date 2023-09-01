Новые книги о музыке

«Олег Каравайчук. Три степени свободы»

Издательство Порядок слов

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Второй томик проекта «Три степени свободы», созданного лидером группы «Мегаполис» Олегом Нестеровым,— серии книг о советских кинокомпозиторах. Первый выпуск был посвящен Альфреду Шнитке, второй — Олегу Каравайчуку, наверное, самой загадочной фигуре во всей русской киномузыке. По своему устройству это монтаж голосов — воспоминаний, статей, интервью (многие были взяты специально для книги). Говорят коллеги, друзья, историки и — что особенно важно — сам композитор, обладавший гораздо большей склонностью к внятным и даже манифестарным высказываниям, чем принято думать. Вундеркинд, в пять лет поступивший в школу при консерватории, в десять писавший симфонии, исполнявшиеся взрослыми музыкантами, признанный Шостаковичем, Улановой, Рихтером и прочими звездами, получивший рояль от Сталина и, по легенде, музицировавший вместе с генералиссимусом, в тридцать с небольшим слишком несговорчивый и эксцентричный Каравайчук оказывается изгнан из академической музыки и тогда же попадает в кино. В следующие десятилетия он пишет музыку к шедеврам Муратовой, Авербаха, Мельникова и к куче полуслучайных картин, но даже в них проявляется его диковинная манера. Постепенно складывается легенда: не умещающийся ни в какие рамки гений, городской сумасшедший в неизменных беретах, скандалист и провокатор, нарушитель всех мыслимых правил — композиции, кинопроизводства, этикета,— виртуоз, способный сочинить музыку к целому фильму за пять минут, экспериментатор, заставлявший исполнителей играть на коровьих тушах и презервативах, и — вполне в соответствии с названием — редкая в советской культуре фигура абсолютной внутренней свободы.

Натали Зеленски «Как играли царскую Россию в Нью-Йорке»

Издательство Academic Studies Press — Библиороссика

Перевод Дмитрий Гальцин

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Книга музыковеда Натали Зеленски — история русской эмигрантской музыкальной сцены в Америке ХХ и ХХI века. Это любопытное архивное разыскание, полное причудливых подробностей и диковатых персонажей: графини, исполняющие в ресторанах цыганские романсы, белогвардейские казачьи хоры, популярные в конце 1920-х бродвейские мюзиклы a la russe, пропагандистские песни эпохи Холодной войны, написанные певцами-эмигрантами чуть ли не по прямому заказу ЦРУ, русские балы в современном Гарлеме и так далее. Зеленски сама выросла в среде вашингтонских потомков эмигрантов первой волны, и весь этот материал, все кокошники и танцы вприсядку, «Очи черные» и «Две гитары под окном», для нее не экзотический китч, а вещи родные и нежно любимые. Этой оптикой объясняется главный сюжет исследования. Зеленски пишет прежде всего о том, как музыка служит конструированию и восстановлению идентичности, многолетней поддержке воображаемой связи с давно утраченной родиной.

Дарья Журкова «Песни ни о чем?»

Издательство Новое литературное обозрение

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Монография культуролога Дарьи Журковой — краткая история советской и российской поп-музыки с рубежа 1970–1980-х до сегодняшнего — или, скорее, вчерашнего дня; то есть с «Песняров» и Пугачевой до группы «Грибы», Лободы и Егора Крида — через Валерия Леонтьева, «Ласковый май», «Комбинацию», «Браво» и прочие примечательные остановки в этой сорокалетней траектории. Несмотря на веселый предмет, книга эта написана предельно серьезным, академическим тоном — с обзором библиографии, методами и задачами исследования и прочими признаками добротной диссертации. Иногда этот контраст производит почти комическое впечатление. Тем не менее исследование Журковой — новаторское в своей всеохватности. Журкова анализирует все главные компоненты истории попа: разнообразные трансформации медиума (рождение советских клипов, изменения жанра фильма-концерта от «Голубых огоньков» до «Старых песен о главном»), игру гендерных моделей и эротических клише, способы реакции легкого жанра на социальные катастрофы и так далее.

Кристина Фельдман-Баррет «Женская история Битлз»

Издательство Новое литературное обозрение

Перевод Ольга Новицкая

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Исследование американского социолога Кристины Фельдман-Баррет с точки зрения интонации — почти противоположность книги Журковой. Фельдман-Баррет позиционирует себя как «ака-фан», то есть академический фанат,— автор, работающий на тонкой границе серьезно-отстраненного изучения субкультурных явлений и искренней вовлеченности в них, пристального самоописания и искреннего вчувствования в каждого героя. Сама она с детства была преданной поклонницей The Beatles и, уже став социологом, решила, что феномен этот стоит изучения. Книга — история ливерпульской четверки от первых шагов к посмертной славе, рассказанная глазами женщин — матерей, жен и любовниц, преданных первых фанаток из клуба «Каверн», девушек с разных концов мира, для которых знакомство с битлами стало меняющим жизнь опытом, работниц битломанской инфраструктуры (издательниц журналов, председательниц фан-клубов), участниц вдохновленных «Битлз» герлз-бэндов. При четко заявленной феминистской оптике можно было бы ожидать критику маниакального обожания миллионами женщин четырех британских мужчин, но для Фельдман-Баррет битломания — исключительно светлое явление. Она оказывается средством субъективации и эмансипации, одним из этапов становления современной свободной женщины.

Нина Краус «Мозг слушает»

Издательство Corpus

Перевод Татьяна Мосолова

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Научно-популярная книга американского нейробиолога Нины Краус — не только о музыке. Она еще об обучении языку, восприятии человеком пения птиц и городских шумов, экспериментах над шиншиллами и многом другом, но именно музыка здесь в центре внимания. Краус из музыкальной семьи и сама музыкант-любитель, но вместо того, чтобы профессионально производить звуки, она решила посвятить себя их исследованию. По мнению Краус, роль звука в жизни человека и человечества радикально недооценена по отношению к роли зрения. В отношениях индивида и звукового пространства есть масса удивительных секретов. Предмет своего интереса Краус называет «звуковым разумом». Это сложнейшая организация, связанная не только с восприятием информации и получением удовольствия, но и с гораздо более трудноуловимыми вещами. В частности, Краус, активный пропагандист музыкального образования, с привлечением массы экспериментальных данных анализирует, как музыка влияет на мозг, компенсирует разнообразные проблемы (в том числе социальной природы), развивает навыки обучения, укрепляет память, предотвращает старение и во многом делает человека человеком.

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