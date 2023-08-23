Казань примет следующий саммит стран БРИКС

Россия намерена провести следующий саммит стран БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Об этом в ходе заседания лидеров стран БРИКС в ЮАР, выступая по видеосвязи, заявил глава государства Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани»,— отметил господин Путин.

Он не стал указывать конкретные даты саммита в Казани, добавив, что их согласуют по дипломатическим каналам.

Напомним, в июне следующего года в Казани пройдут игры стран БРИКС. Их проведут с 12 по 23 июня.

"Ъ-Казань"