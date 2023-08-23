Верховный суд запретил контролерам отбирать карту москвича у пассажиров

Верховный суд России признал незаконным изъятие контролерами общественного транспорта у пассажиров документов с персональными данными. Согласно определению суда (.pdf), правовые нормы позволяют контролерам изъять только просроченную либо явно чужую карту, но не действующий документ.

С жалобой в Верховный суд обратился студент московского вуза Кирилл Чернышев, у которого контролер отобрал социальную карту москвича. Господин Чернышев подчеркнул, что представленная в документе информация (фотография, ФИО, номер полиса ОМС) подтверждала, что он владелец карты. Кроме того, на карте обозначены данные о сроке ее действия и основания предоставления льгот — обучение в вузе.

Однако во время одной из поездок в общественном транспорте контроллер ГУП «Мосгортранс» попросил его предъявить студенческий билет для подтверждения статуса владельца карты. После отказа Кирилла Чернышева предоставить студенческий билет контролер изъял у него социальную карту москвича.

Господин Чернышев обратился в суд с административным исковым заявлением о признании действий контролера ГУП «Мосгортранс» незаконными. Однако три судебные инстанции его требования не поддержали, посчитав, что для проезда льготная категория пассажиров обязана предъявить документ об оплате проезда и документ, подтверждающий право на льготу. После этого студент обратился в Верховный суд.

По результатам рассмотрения дела Верховный суд признал незаконными действия контролера ГУП «Мосгортранс». Согласно решению суда, контролер имеет право изымать социальную карту москвича у пассажира только в двух случаях: если она ему не принадлежит или истек срок ее действия. Иные основания для изъятия не предусмотрены.

Поскольку контролер не оспаривал принадлежность Кириллу Чернышеву действующей карты москвича, а также факт регистрации поездки с помощью данной карты, у контролера ГУП «Мосгортранс» не было права на ее изъятие, постановил Верховный суд. «В связи с этим оснований считать проезд Чернышева Кирилла безбилетным, а его карту москвича подлежащей изъятию у административного ответчика не имелось»,— говорится в определении суда.

Милена Костерева