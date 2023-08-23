С Байконура стартовала ракета-носитель с символикой 300-летия Екатеринбурга

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с символикой 300-летия Екатеринбурга стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в Казахстане сегодня утром. Ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Орлов / Telegram Фото: Алексей Орлов / Telegram

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, запуск такой ракеты ознаменовал вклад жителей города в покорение космоса. «Достаточно сказать, что повела ракету в космос система наведения, созданная на одном из екатеринбургских предприятий. А встречают корабль на Международной космической станции космонавты-уральцы во главе с уроженцем Екатеринбурга Сергеем Прокопьевым»,— прокомментировал мэр.

На космодроме Байконур ракету провожала заместитель главы города Екатерина Сибирцева, учительница Любовь Толмачева и 11-классник, победитель олимпиад по физике Глеб Жиганов.

Напомним, в в день 300-летия Екатеринбург уральские космонавты поздравили екатеринбуржцев с Днем города. Свое поздравление командир корабля, уроженец Свердловска Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и Андрей Федяев из Серова записали с борта МКС — с высоты от 270 до 500 км над Землей.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте