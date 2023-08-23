Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ульяновский депутат готовит обращение в прокуратуру из-за состояния детсада

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев готовит обращение в прокуратуру после обнаружения нарушений в детском саду №226 в Засвияжском районе города. Об этом он сообщил на своей странице в VK.

Сергей Моргачев / VK

«Буду выяснять, каким образом это произошло, и кто ставил подписи под актом приемки. В ходе объезда соцучреждений обратил внимание на состояние крыльца запасного выхода, не заметить разрушения которого просто не возможно. Прямо посредине его зияет такая дыра, что в нее может провалиться не только ребенок, но и взрослый человек. Состояние крыльца аварийное»,— отметил политик, напомнив, что чиновники отчитались о стопроцентной готовности всех образовательных учреждений города к учебному году.

Депутат особенно обратил внимание, что городские власти будут нести ответственность в случае травмирования детей на аварийном крыльце.

Андрей Сазонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...