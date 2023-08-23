Ульяновский депутат готовит обращение в прокуратуру из-за состояния детсада

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев готовит обращение в прокуратуру после обнаружения нарушений в детском саду №226 в Засвияжском районе города. Об этом он сообщил на своей странице в VK.

Сергей Моргачев / VK



«Буду выяснять, каким образом это произошло, и кто ставил подписи под актом приемки. В ходе объезда соцучреждений обратил внимание на состояние крыльца запасного выхода, не заметить разрушения которого просто не возможно. Прямо посредине его зияет такая дыра, что в нее может провалиться не только ребенок, но и взрослый человек. Состояние крыльца аварийное»,— отметил политик, напомнив, что чиновники отчитались о стопроцентной готовности всех образовательных учреждений города к учебному году.

Депутат особенно обратил внимание, что городские власти будут нести ответственность в случае травмирования детей на аварийном крыльце.

Андрей Сазонов