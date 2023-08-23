«Известия»: расходы бюджета на патриотическое воспитание выросли в три раза

На реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 2022 году из бюджета было направлено 11,4 млрд руб., хотя изначально на него планировали выделить 5 млрд руб. Итоговая сумма оказалась в три раза больше, чем в 2021 году, когда на проект было направлено 3,4 млрд руб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на исполнение бюджета прошлого года.

Как следует из документа, деньги были направлены на оплату труда советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В 2022 году было открыто 8,8 тыс. ставок таких специалистов в 49 регионах России. Как сказано в документе, на средства проекта также был «разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся».

Также 11 тыс. школ получили комплекты государственных символов, которые были закуплены средства федерального проекта. Как пишут «Известия» со ссылкой на Минпросвещения, к концу 2024 года такие комплекты получат более 33 тыс. образовательных организаций.

Средства из федерального проекта направлялись также на проведение тематических патриотических мероприятий. Как пишет газета, в работе «Российского движения школьников» (прекратило свое существование год назад, влившись в «Движение первых») приняли участие 3,5 млн детей, еще более 2,2 млн участвовали в других патриотических мероприятиях. Почти 4 млн школьников стали участниками всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Известия» не приводят точную сумму затрат по категориям. В Минпросвещения не стали комментировать увеличение трат. Там отметили, что в рамках федерального проекта предусмотрена комплексная работа по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, а также поддержка «интересных, качественных патриотических программ и проектов для детей и молодежи». Кроме этого, в рамках программы проводится ежегодный грантовый конкурс для НКО на проведение мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи.

Олеся Павленко