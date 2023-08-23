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Коммерсантъ FM
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В аварии на КАД погибли трое военных

Грузовик Росгвардии попал в аварию на юго-западе КАД в Санкт-Петербурге. В результате погибли двое военнослужащих, позже еще один скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии, сообщение привело местное издание 78.ru.

Как минимум еще трое военных также получили ранения. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, добавили в Росгвардии.

Как пишет 78.ru, военный грузовик столкнулся с двумя легковушками на 84 км внутреннего кольца КАД вчера, 22 августа, во второй половине дня. Из-за аварии на внешнем и внутреннем кольце КАД образовалась пробка.

Олеся Павленко

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