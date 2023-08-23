Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АТР пообещала гарантированный доход в $300 тыс. в год для теннистов из топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) запустит программу по обеспечению финансовой безопасности для теннистов. Спортсмены будут получать выплаты от $300 до $75 тыс. в год, а также получат финансирование в случае травмы.

Как сказано в пресс-релизе организации, программу под названием Baseline запустят в 2024 году. В течение трех лет она будет действовать в пилотном режиме. После 2026 года программу могут продлить.

По программе по обеспечению финансовой безопасности теннисты из топ-100 рейтинга АТР будут ежегодно получать $300 тыс. в год. Размер выплат для спортсменов на 101-175 местах рейтинга составит $150 тыс. в год, на 176-250 местах — $75 тыс. Выплаты предназначены для оплаты работы тренеров, медиков, а также транспортных расходов.

Выплаты также получат спортсмены, которые из-за травмы примут участие в менее чем девяти турнирах ATP в сезоне. Для теннистов в топ-100 размер выплат составит $200 тыс. в год, для 101-175 мест — $100 тыс., для 176-250 местах — $50 тыс.

Также начинающие игроки, впервые попавшие в топ-125, смогут получить выплаты в размере $200 тыс. Средства будут выплачены до начала следующего сезона и зачтены в счет призовых денег.

Финансовую помощь смогут получить от 30 до 45 игроков в каждом сезоне. Их будут выбирать по нескольким критериям: рейтинг игрока, сумма полученных призовых денег и количество сыгранных матчей.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...