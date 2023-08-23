АТР пообещала гарантированный доход в $300 тыс. в год для теннистов из топ-100

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) запустит программу по обеспечению финансовой безопасности для теннистов. Спортсмены будут получать выплаты от $300 до $75 тыс. в год, а также получат финансирование в случае травмы.

Как сказано в пресс-релизе организации, программу под названием Baseline запустят в 2024 году. В течение трех лет она будет действовать в пилотном режиме. После 2026 года программу могут продлить.

По программе по обеспечению финансовой безопасности теннисты из топ-100 рейтинга АТР будут ежегодно получать $300 тыс. в год. Размер выплат для спортсменов на 101-175 местах рейтинга составит $150 тыс. в год, на 176-250 местах — $75 тыс. Выплаты предназначены для оплаты работы тренеров, медиков, а также транспортных расходов.

Выплаты также получат спортсмены, которые из-за травмы примут участие в менее чем девяти турнирах ATP в сезоне. Для теннистов в топ-100 размер выплат составит $200 тыс. в год, для 101-175 мест — $100 тыс., для 176-250 местах — $50 тыс.

Также начинающие игроки, впервые попавшие в топ-125, смогут получить выплаты в размере $200 тыс. Средства будут выплачены до начала следующего сезона и зачтены в счет призовых денег.

Финансовую помощь смогут получить от 30 до 45 игроков в каждом сезоне. Их будут выбирать по нескольким критериям: рейтинг игрока, сумма полученных призовых денег и количество сыгранных матчей.

Олеся Павленко