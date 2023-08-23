Первый доктор на деревне

В Татарстане вводят систему распределения выпускников медицинских вузов на работу в сельской местности. Как сообщил вчера министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин, теперь, чтобы трудоустроиться в центры высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), молодому специалисту в течение года необходимо поработать в районе. Пул выпускников этого года, по словам министра, «уже распределен». Господин Миннуллин обещал, что в сельской местности зарплата у них будет даже больше, чем в ВМП-центрах. Опрошенные „Ъ“ эксперты сомневаются, что молодых специалистов надо направлять на село «в силовом порядке». Они соглашаются с наличием проблемы «общего кадрового дефицита в системе здравоохранения», но говорят, что обязательная отработка — лишь способ «временно заткнуть дыры» и она приведет к падению престижа ординатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выпускников медицинских вузов Татарстана будут принимать на работу в многопрофильные клиники республики только после отработки на селе. Об этом вчера заявил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. «У ВМП-центров сейчас нет необходимости в молодых специалистах. Они не берут на работу со стажем менее трех лет. Но у выпускников-ординаторов есть уникальная возможность трудоустроиться туда, куда захотят, если они обязательно пройдут через объединения»,— сказал он. Министр пояснил, что каждый из шести действующих в регионе ВМП-центров курирует несколько районов республики, то есть образуют «объединения».

В Татарстане, как отметил господин Миннуллин, действуют шесть многопрофильных ВМП-центров. Это расположенные в Казани Республиканская клиническая больница (РКБ), Городская клиническая больница №7, Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), а также Больница скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах, Альметьевская межрайонная многопрофильная больница и Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница. По словам Марселя Миннуллина, укомплектованность ВМП-центров сейчас составляет 100% и они будут направлять молодых специалистов в курируемые районы.

«Без вопросов они (выпускники.— „Ъ“) будут туда трудоустроены (в ВМП-центр.— „Ъ“), но только через год. А год они должны обязательно работать вот в тех курируемых районах»,— сказал министр. Он добавил, что в этом году из медвузов республики выпускаются 726 человек, которые «в основном хотят остаться в Казани», но «пул уже распределен» по районам. Отработка там продлится один год.

Господин Миннуллин заверил, что «молодой специалист, выезжая на работу в район, не будет брошен»: за ним закрепят наставника из ВМП-центра, а местные власти предоставят начинающему доктору арендное жилье, которое будет оплачивать муниципалитет.

При этом Марсель Миннуллин обещал, что в сельской местности будет высокая заработная плата. Средняя заработная плата молодого специалиста в ВМП-центре порядка 55–60 тысяч рублей. В сельских районах с надбавками она будет выше, где-то порядка 70 тысяч рублей, она никак не ниже»,— отметил он.

«Задача района заинтересовать молодого специалиста так, чтобы он там остался… Молодая симпатичная девушка с большой вероятностью может выйти замуж за какого-нибудь шустрого парня. Либо, наоборот, парню подберут невесту»,— пошутил министр. Однако он заверил, что, если выпускник «отрабатывает год и его ничего не привлекает в этом районе, он стопроцентно на следующий год будет устроен в ту клинику, откуда он был направлен».

Марсель Миннуллин добавил, что годовая отработка предусмотрена для выпускников, которые учились на бюджетной или внебюджетной основе. «Специалисты целевые стопроцентно едут на место, откуда получили целевое направление, и будут работать там не менее трех лет. Потому что это целевой набор»,— напомнил министр.

По словам Марселя Миннуллина, «модель Татарстана» уже была представлена министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и как «хороший опыт» она будет «экстраполирована» на другие регионы РФ.

В этом году Татарстан пытался закрепить идею обязательного распределения студентов законодательно. Парламент республики отправил в Совет законодателей проект поправок в федеральный закон «Об образовании», согласно которым выпускники вузов и колледжей, которые обучались за счет бюджета, подлежат «трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации». В случае отказа выпускник должен возместить стоимость обучения государству. Срок трудовой деятельности выпускника по распределению должен был составить три года. Однако законопроект получил отрицательные отзывы двух ключевых комитетов Госдумы — по просвещению и по науке и высшему образованию. Документ был возвращен в Госсовет Татарстана «на доработку».

«Клиническая ординатура — это возможность для специалистов высокой категории получить дополнительное образование и возможность в последующем заведовать отделением. Ординатура — это именно это. Соответственно, если люди будут уверены в том, что они обязаны уехать в какой-то сельский населенный пункт, то, престиж ординатуры будет падать, она станет не популярной»,— считает депутат Госдумы от Татарстана и бывший министр здравоохранения республики Айрат Фаррахов («Единая Россия»). По его словам, «не в силовом порядке надо направлять в сельскую местность, а искать возможности выделять жилье, создавать льготы, увеличивать заработную плату и иные возможности для того, чтобы работать». Господин Фаррахов также привел в пример Нижнекамск, где «дефицит врачебных кадров сегодня». «Они с удовольствием приняли бы после ординатуры врача-специалиста, у них есть квартиры. Но и туда никто не едет. А предлагается только в сельскую местность»,— рассказал депутат. «В первую очередь нужно создавать условия для того, чтобы люди сами переезжали»,— резюмировал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) считает, что такое решение в республике принято «вследствие общего кадрового дефицита в российской системе здравоохранения». «Это проблема есть даже в таких благополучных регионах, как Татарстан»,— отмечает он. Однако депутат называет такое решение «абсолютно несистемным». «У нас уже есть программа „Земский доктор“, где специалист заключает контракт и направляется в сельскую местность. Но там хотя бы пять лет и хотя бы какой-то элемент закрепления возможен. А тут в течение года… Это больше похоже на попытку временно заткнуть дыры»,— полагает господин Куринный. Он считает, что такую отработку также необходимо «проанализировать», насколько она соответствует Трудовому кодексу РФ.

Кирилл Антонов