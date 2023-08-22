Си Цзиньпин: Китай продолжит продвигать многополярность мира

Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, а также продвигать многополярность мира. Об этом заявил на церемонии закрытия делового форума БРИКС в Йоханнесбурге председатель КНР Си Цзиньпин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Themba Hadebe / AP Си Цзиньпин

Фото: Themba Hadebe / AP

«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель “БРИКС+”, активно продвигать процесс расширения, углублять солидарность и сотрудничество с другими странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, способствовать многополярности мира и демократизации международных отношений, а также продвигать международные отношения»,— заявил господин Си (цитата по «Синьхуа»).

На саммите также присутствуют лидеры Индии, Бразилии и ЮАР. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите в режиме видеоконференции.

15-й саммит БРИКС проходит в ЮАР 22–24 августа. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Мария Федотова