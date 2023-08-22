Путин поручил обеспечить семьи допподдержкой для повышения рождаемости

Президент России Владимир Путин на совещании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал сложной демографическую ситуацию в стране. По его словам, государствую нужно поддержать семьи, будущих мам, чтобы ситуация изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам президента, на данный момент в стране рождается меньше детей, чем год назад. «Да, в отдельные месяцы этого года ее (рождаемости. — “Ъ”) темпы были выше, это правда, мы это знаем, были выше, чем в прошлом году, но в целом тенденция желает быть лучше»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что сегодня во всех субъектах России работают программы по повышению рождаемости. Они реализуют поручения по дополнительным мерам в сфере демографии. «И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ», — добавил глава государства.

«Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать. Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. А она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий»,— заключил Владимир Путин.

В мае Минтруд анонсировал меры по повышению рождаемости. Среди них — повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий, повышение доступности услуг присмотра за детьми, гарантии для многодетных семей, утверждение локальных программ по повышению рождаемости в регионах. Также среди этих мер — укрепление традиционных ценностей, в их числе — поправки, касающиеся запрета ЛГБТ-пропаганды и смены пола.

Полина Мотызлевская