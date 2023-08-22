Дезинфектору дали пять лет колонии по делу о смертельном отравлении арбузом

Люблинский районный суд города Москвы приговорил дезинфектора Алексея Котова к пяти годам колонии общего режима по делу об отравлении семьи арбузом в 2021 году. Его признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Люблинского районного суда Фото: Пресс-служба Люблинского районного суда

Как уточнили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве, было установлено, что 6 сентября 2021 года Алексей Котов, занимающий должность водителя-дезинфектора, провел дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице. При работе он использовал инсектицидное средство цигатрин, применяющееся для уничтожения насекомых. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, обработка помещений таким средством без удаления из них пищевых продуктов, либо их тщательного укрытия запрещена.

Как отмечает прокуратура, «желая снизить объем своей работы», Котов не сообщил заказчику о мерах предосторожности, потребовал от представителя магазина покинуть помещение и обработал зал с находившейся в нем продукцией, в том числе с арбузами без упаковки.

В результате цигатрин попал на арбуз. После его употребления 61-летняя Валентина Петрунина, ее 15-летняя внучка Полина, а также мать девочки, 38-летняя Елена, были госпитализированы. Врачи диагностировали у них токсическое поражение внутренних органов неустановленным веществом. Бабушка и внучка погибли.

Следствие отмечает, что расследование уголовного дела осложнялось отрицанием Алексеем Котовым своей вины. Всего в рамках уголовного дела было проведено свыше 200 допросов свидетелей и более 50 судебных экспертиз.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дезинфектора направили в СИЗО».

Милена Костерева, Александр Кислов