На Алтае хотят разрешить тратить маткапитал на подключение домов к воде и теплу

Депутаты заксобрания Алтайского каря рассмотрят вопрос о расширении направлений использования регионального материнского капитала. Предлагается разрешить использовать эти средства на подключение домов к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения. «Это позволит эффективнее решать вопросы по улучшению жилищных условий», – считают депутаты.

Сейчас региональный маткапитал можно потратить только на приобретение, строительство и реконструкцию жилья, газификацию дома, получение ребенком образования, приобретение товаров для социальной адаптации детей-инвалидов (путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг), а также нуждающиеся семьи могут оформить денежную выплату из средств регионального материнского капитала.

Региональный маткапитал предоставляется при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. В 2023 году он составляет 80,2 тыс. руб.

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Оксана Павлова