Мэр Тюмени Руслан Кухарук подал документы на конкурс на пост главы города

Комиссия Тюменской городской думы завершила прием документов от желающих принять участие в конкурсе на пост мэра. Как сообщили в гордуме, зарегистрированы два претендента — действующий глава города Руслан Кухарук и заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Список кандидатов в мэры будет представлен на заседании Тюменской городской думы восьмого созыва, который изберут 10 сентября. Кандидат, набравший большее число голосов депутатов, будет избран на должность мэра Тюмени.

Руслан Кухарук уже получил симпатии членов конкурсной комиссии. «Это опытный управленец. Ему удалось создать команду, которая оперативно реагирует на проблемы и находит пути их решения»,— сказал член комиссии, бывший глава Тюмени Степан Киричук.

Руслан Кухарук возглавил Тюмень в 2018 году, когда глава городской администрации Александр Моор был назначен и. о. губернатора Тюменской области.

Василий Алексеев, Екатеринбург