Байден заявил, что в пожаре в 2004 году чуть не потерял жену

Президент США Джо Байден в ходе визита на Гавайи рассказал, что почти потерял жену при пожаре в своем доме в 2004 году. СМИ тогда писали лишь о небольшом возгорании на его кухне. Пожары на гавайском острове Мауи начались 8 августа из-за ветра и уже признаны самыми смертоносными в США за последние 100 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо и Джилл Байден на острове Мауи

Фото: Evan Vucci / AP Джо и Джилл Байден на острове Мауи

Фото: Evan Vucci / AP

«Я не хочу сравнивать трудности, но у нас с Джилл есть небольшое представление о том, каково это — потерять дом. 15 лет назад я был в Вашингтоне на встрече с прессой. Молния ударила… в провод и попала под наш дом, в воздуховоды кондиционера. Короче говоря, я чуть не потерял жену, свой Corvette 67 и кошку», — рассказал президент США (цитата по Fox News).

AP писало в 2004 году, что молния ударила по дому Байденов, спровоцировав «маленький пожар на кухне». Пожарные справились с возгоранием за 20 минут и не допустили его распространения за пределы помещения.

Из-за пожаров на Гавайях почти полностью уничтожен островной город Лахайна. Стоимость восстановления островов оценивается в $5,52 млрд. Число погибших превысило 100 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Бессердечный Джо летит на Гавайи».

Лаура Кеффер