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Коммерсантъ FM
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Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 110 человек

Во время лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек. Об этом сообщил CNN со ссылкой на губернатора Джоша Грина. Ранее было известно о 96 погибших.

21 августа президент США Джо Байден полетит на гавайский остров Мауи. Он встретится с работниками спасательных служб и выжившими во время пожаров.

Лесной пожар начался на островах Мауи и Большой 8 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Он полностью сгорел. Жилье потеряли минимум 4,5 тыс. человек.

Августовские лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие. Ущерб от лесных пожаров власти штата оценили в $6 млрд.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Природные пожары на Гавайях

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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Большая часть разрушений пришлась на город Лахайна

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Пострадавшие от пожара окрестности Лахайны

Фото: Reuters / Mason Jarvi

По информации властей, около 4 тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением

Фото: Reuters / Zeke Kalua/County of Maui

Вид с воздуха на лесной пожар в районе Кихеи на острове Мауи

Фото: Reuters / Clint Hansen / Maui Real Estate Radio / TMX

В некоторых районах огонь вплотную приближается к жилым домам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Наблюдаются проблемы с сотовой связью

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Здание суда Лахайны за пеленой дыма

Фото: Reuters / Dustin Johnson

Вид с воздуха на разрушения в Лахайне, вызванные лесными пожарами

Фото: Reuters / Richard Olsten/Air Maui Helicopters

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