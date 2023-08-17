Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 110 человек

Во время лесных пожаров в американском штате Гавайи погибли 110 человек. Об этом сообщил CNN со ссылкой на губернатора Джоша Грина. Ранее было известно о 96 погибших.

21 августа президент США Джо Байден полетит на гавайский остров Мауи. Он встретится с работниками спасательных служб и выжившими во время пожаров.

Лесной пожар начался на островах Мауи и Большой 8 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Он полностью сгорел. Жилье потеряли минимум 4,5 тыс. человек.

Августовские лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за столетие. Ущерб от лесных пожаров власти штата оценили в $6 млрд.

Анастасия Ларина