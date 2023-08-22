«Ведомости»: «Р-Фарм» обсуждает покупку завода японской Takeda в Ярославле

Производитель лекарств «Р-Фарм» ведет переговоры о покупке завода японской Takeda в Ярославле, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, обязывающие документы пока не подписаны, но стороны достигли принципиальных договоренностей и обсуждают стоимость актива. Сумма не приводится.

Как уточнил один из собеседников газеты, Takeda хочет продать предприятие в том числе из-за санкций, но уходить из России не намерена. Другой источник «Ведомостей» утверждает, что покупку завода японской компании также рассматривает «Фармстандарт» Виктора Харитонина, но переговоры с ней находятся на менее продвинутой стадии.

Представитель «Р-Фарма» заявил «Ведомостям», что компания не может комментировать сделки до их закрытия. В российском офисе Takeda отказались от комментариев. Представитель «Фармстандарта» никак не прокомментировал информацию.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 году выручка «Такеда Фармасьютикал», российского юрлица компании, составила 21,9 млрд руб., что на 22% больше год к году. Завод Takeda в Ярославле был запущен еще в 2013 году. Его мощность — 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год. На предприятии выпускают препараты, назначаемые при онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях.

О том, что Takeda рассматривает варианты продажи своего российского завода, куда вложено более €117 млн, стало известно еще в апреле. Зарубежные компании вынуждены сокращать присутствие в РФ под давлением политики, хотя фарминдустрия не подпала под санкции. Это может привести к вымыванию с локального рынка в том числе и инновационных препаратов, предупреждают эксперты.

Подробности — в материале «Ъ» «Takeda здесь покуда».

Лаура Кеффер