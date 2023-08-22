Главный экономист ВЭБ.РФ Клепач: ЦБ не будет менять ключевую ставку в этом году

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что Банк России до конца текущего года не станет менять ключевую ставку. На внеочередном заседании 15 августа регулятор принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клепач

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Клепач

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Они (Банк России.— "Ъ") вряд ли снизят ставку до конца года. Пока, притом что происходит, я думаю, они не будут дальше (ставку.— "Ъ") повышать»,— сказал господин Клепач, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске.

Из-за ослабления рубля Банк России 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12%. Как отметил регулятор, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. По оценке Банка России, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Вслед за решением регулятора ставки по вкладам поднял ряд крупных российских банков, в частности Сбербанк, ВТБ и Тинькофф-банк.

О том, как резкий подъем ключевой ставки отразился на долговом рынке,— в материале «Ъ FM» «Ставка на час».