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Коммерсантъ FM
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Тинькофф-банк поднял ставки по вкладам

Тинькофф-банк объявил о повышении ставок по депозитам. Согласно изменениям, максимальная ставка по вкладам — 11% годовых. Новая максимальная доходность с учетом капитализации процентов — 12,2% годовых. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Доходность вкладов на срок от 3 до 24 месяцев с минимальной суммой вклада 50 тыс. руб. составит до 12,24% с подпиской Pro. Доходность по накопительным вкладам с мгновенным выводом средств составит 5% с подпиской Pro, следует из опубликованных на сайте банка данных.

15 августа по итогам внеочередного заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 базисного пункта, до 12%. По оценке регулятора, этого достаточно, чтобы в отсутствие новых шоков инфляция вернулась к 4% в 2024 году. Ставки по вкладам ранее повысили Сбербанк и ВТБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «На долларе отпечатались спекуляции».

Олеся Павленко

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