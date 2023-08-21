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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз отрицает информацию о сильном росте цен на хлеб осенью

Минсельхоз прогнозирует, что динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит уровень общей инфляции. Информацию о существенном росте цен на хлеб в ближайшее время в министерстве назвали ложной. Ранее о подорожании хлеба осенью на 10% сообщал Telegram-канал Baza.

«Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения министерства. Цены на муку у производителей сейчас примерно на 15% ниже, чем годом ранее, заявили в Минсельхозе. Самообеспеченность зерном России, по его данным, значительно превышает внутренние потребности (185,4% по итогам 2022 года).

«Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий»,— поясняет министерство. Основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, такие как оборудование, логистика и электроэнергия, отметили там.

Одной из главных причин для скачка цен на хлеб является прекращение Россией участия в зерновой сделке, сообщала Baza со ссылкой на источники среди производителей из разных регионов. Другими причинами были названы обвал рубля и санкции.

По данным Росстата с января 2022 года по август 2023 года, которые собрал портал inflatio, самый значительный рост цен за 1 кг хлеба за этот период произошел в марте 2022 года. Тогда стоимость была 80,83 руб., инфляционный рост составил 4,39%. В августе 2023-го цена повысилась на 0,13%, до 86,18 руб. за кг.

Годовая инфляция составит 5–6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м, прогнозировал 31 июля Банк России. По оценке ЦБ на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, продемонстрировав усиление инфляционного давление. Чтобы вернуть инфляцию к 4% в 2024 году и стабилизировать ее вблизи 4% в дальнейшем, регулятор принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа до 12% годовых.

О том, как меняются цены после зерновой сделки, читайте в публикации приложения «Деньги» «Денежные злаки».

Мария Федотова

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