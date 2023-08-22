Хроника пикирующего бомбоубежища

Арбитражный суд Пермского края отказал Росимуществу в требованиях о взыскании с оборонного АО «Редуктор-ПМ» ущерба за якобы уничтоженное бомбоубежище. По утверждению истца, объект защиты располагался в здании по ул. Героев Хасана, 105, которое ответчик приобрел в 2011 году, а затем снес. Представители завода указывали, что по этому адресу был зарегистрирован производственный комплекс бывшего завода «Велта». При этом доказательствами не подтверждается, что убежище находилось именно в снесенном здании. В решении суд отметил, что в разных документах различается даже площадь объекта. При этом по ул. Героев Хасана, 105, было зарегистрировано множество зданий, принадлежавших «Велте». Таким образом, установить, где находилось убежище, на данный момент невозможно. Юристы считают, что шансы оспорить решение в апелляции минимальны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление о взыскании ущерба с АО «Редуктор-ПМ» территориальное управление Росимущества в Пермском крае направило больше года назад. Как считает истец, предприятие снесло здание, где располагалось бомбоубежище по ул. Героев Хасана, 105. Как следует из материалов арбитражного дела, трехэтажное здание площадью почти 20 тыс. кв. м предприятие приобрело в 2011 году у обанкротившегося ООО «Торговая компания „Виват“». Ранее здание под названием «корпус 144» входило в производственный комплекс завода «Велта». По версии заявителя, в его подвале находился защитный объект гражданской обороны, площадь которого, согласно различным документам, составляла от 514 до 720 кв. м. В 2021 году судебные приставы-исполнители выяснили, что здание, под которым находилось бомбоубежище, снесено, на его месте вырыт котлован и ведутся строительные работы. По мнению истца, эти действия нанесли имущественный ущерб Российской Федерации на сумму более 7,917 млн руб. Позицию Росимущества поддержали привлеченные к спору представители ГУ МЧС по региону и прокуратуры Пермского края.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и транс­миссий. Компания входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т и «Ансат».

На предприятии с претензиями государственных органов не согласились. В отзыве на иск ответчик указал, что его оппоненты не представили доказательств того, что бомбоубежище находилось именно в снесенном здании. По данным АО «Редуктор-ПМ», по ул. Героев Хасана, 105, зарегистрирован целый комплекс зданий бывшей промышленной площадки завода «Велта». При этом в паспорте бомбоубежища нет копии поэтажного плана здания, поэтому установить, в каком конкретно здании производственного комплекса «Велты» находился этот объект, не представляется возможным.

В итоге суд согласился с доводами ответчика и в удовлетворении требований Росимущества отказал. Как следует из судебного акта, в различных документах характеристики помещения бомбоубежища описываются по-разному. Так, согласно паспорту объекта, его площадь составляет 720 кв. м, а в учетной карточке защитных сооружений гражданской обороны содержится информация о бомбоубежище площадью 545 кв. м. При этом в договоре купли-продажи с ООО «Торговая компания „Виват“» указано, что у здания есть только подвал, о бомбоубежище в документе не упоминается. В судебном акте также отмечается, что представленная истцом информация о производственном комплексе бывшего завода «Велта» «в целом довольно противоречива». «В различных списках и перечнях объектов, находящихся в собственности предприятия, под одним и тем же инвентарным номером указаны абсолютно разные объекты, что не позволяет их идентифицировать»,— говорится в решении.

Согласно данным суда, на момент заключения договора купли-продажи никаких данных, что у приобретаемого здания есть обременения, связанные с наличием защитных сооружений, не имелось. «За весь период владения вышеуказанным объектом недвижимости АО „Редуктор-ПМ“ не получало от компетент­ных органов никакой информации о наличии в корпусе №144 объекта ЗС ГО, каких-либо проверок контро­лирующими органами проведено не было»,— отмечается в решении. Установить, находилось ли там бомбоубежище, не смогли и привлеченные судом эксперты. Кроме того, арбитраж сослался еще и на судебный акт, вынесенный более двадцати лет назад. Тогда АО «Велта» удалось оспорить решение департамента имущественных отношений администрации Пермской области о включении имущества завода в реестр государственной собственности, отнесенной к мобилизационным мощностям. Суд также признал законным и снос здания для строительства новых производственных корпусов «Редуктора-ПМ».

Стоит отметить, что с момента начала боевых действий на Украине государственные органы стали выходить в суды с исками к различным предприятиям, на территории которых числятся бомбоубежища. Так, в прошлом году суд удовлетворил иск Росимущества о признании права собственности на помещение бомбоубежища под зданием механической мастерской бывшего Пермского мясокомбината. Ведомство также пытается обратить в федеральную собственность защитные сооружения на территории одного из цехов обанкротившегося ПАО «Мотовилихинские заводы».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solution Юрий Федюкин полагает, что в данном случае законодательство на стороне предприятия, поэтому оспорить решение в апелляции, с высокой долей вероятности, не удастся. «Суд установил, что бомбоубежище не было идентифицировано как отдельный объект,— говорит эксперт.— Надзорный орган при регистрации права собственности ответчиком на здание не выступал с какими-либо требованиями. Более того, каких-либо контролирующих действий не производилось, а подвальное помещение здания вообще было затоплено. Учитывая, что объект недвижимости был приватизирован, новый собственник по факту мог поступать с ним по своему усмотрению. Сам факт продажи убежища в составе объектов недвижимости уже вызывает вопросы в час­ти осуществления за ним должного надзора».

Дмитрий Астахов