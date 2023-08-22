Мост слишком далеко

Работы на Чусовском мосту снова отстали от графика. Краевые власти готовятся предъявить штрафные санкции концессионеру проекта — ООО «Пермская концессионная компания». По данным «Ъ-Прикамье», обсуждается «мирный вариант» расторжения концессионного соглашения. В том числе не исключена возможность «выкупа» регионом концессии, благодаря чему проезд по новому мосту могут сделать бесплатным. Эксперты считают, что юридических препятствий для этого нет. По словам представителей рынка дорожного подряда, технические возможности для самостоятельного завершения проекта в Прикамье есть.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-Прикамье», в середине лета истек срок, когда на Чусовском мосту должны были завершиться все этапы работ, связанные с возведением нового перехода, включая строительство подходов, путепроводов и транспортной развязки. По данным «Ъ-Прикамье», ни один из них не выполнен на 100%, и ГКУ «Дирекция дорожных концессий», курирующее проект, уже начало начислять штрафные санкции концессионеру работ — ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК). Сумма финансовых претензий пока неизвестна.

Сразу несколько собеседников среди пермских дорожных подрядчиков рассказали, что власти Прикамья и контролирующее ПКК АО «Стройтрансгаз» (СТГ), генеральный подрядчик проекта, обсуждают «мирный вариант» расторжения концессионного соглашения. В том числе рассматривается возможность выкупа регионом концессии. Как пояснили источники, при достижении такой договоренности край компенсирует ПКК инвестированные ею средства — это менее 1 млрд руб., что не является критичным для регионального бюджета, и завершит стройку самостоятельно. Собеседники отметили, что в таком случае по новому мосту может быть установлен бесплатный проезд.

В пресс-службе краевого минтранса подтвердили, что генподрядчик строительства Чусовского моста и подходов к нему действительно имеет отставание от утвержденного план-графика работ по отдельным этапам, однако уточнили, что санкции еще не предъявлены. «Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края проводит сверку фактически выполненных работ. После этого будут выставлены штрафные санкции, предусмотренные контрактом. В настоящее время власти ведут переговоры с генподрядчиком для скорейшего завершения работ в рамках концессионного соглашения»,— сообщили в министерстве.

В АО «Стройтрансгаз» не ответили на запрос «Ъ-Прикамье».

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту регион и ООО «ПКК», аффилированное со «Стройтрансгазом», подписали в 2017 году. Оно предусматривает строительство нового моста через Чусовую и реконструкцию расположенного рядом старого перехода. В 2018 году началось возведение нового моста. Работы долго отставали от графика, сопровождались судебными процессами и сменой подрядчиков. После того как в 2021 году в СМИ появилась информация о «заморозке» объекта, власти региона решили усилить контроль за ходом строительства и учредили для этих целей новое ведомство — ГКУ «Дирекция дорожных концессий». Работы стали двигаться быстрее. В конце 2022 года по новому мосту открыли движение. Расходы на его строительство, судя по финансовой отчетности ПКК за 2018–2022 годы, составили 10,9 млрд руб. По информации «Ъ-Прикамье», 6,6 млрд руб. из указанной суммы было направлено из федерального бюджета, 3,2 млрд руб.— из краевой казны, оставшиеся средства были привлечены из внебюджетных источников.

Сразу после пуска движения по новому мосту старый переход закрыли. В январе 2023 года должна была начаться его реконструкция, являющаяся отдельным этапом проекта. Она также сильно отстала от графика из-за вылившихся в судебное разбирательство внутренних споров между СТГ и подрядчиком этих работ — сургутским ООО «Трест Запсибгидрострой». В итоге СТГ прекратил сотрудничество с этой компанией и вывел на объект одну из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ). В середине июня начался ремонт старого моста, полностью завершить его необходимо к концу марта 2024 года.

Итоговая стоимость всего проекта на конец прошлого года оценивалась в 18,7 млрд руб. Концессионер планировал возместить свои расходы за счет введения платного проезда по мосту. Предполагалось, что платным он будет только для транзитного транспорта, жители региона смогут пересекать Чусовской мост бесплатно.

По словам заведующего кафедрой менеджмента, маркетинга и коммерции экономического факультета ПГНИУ, доктора экономических наук Игоря Мерзлова, юридически выкуп концессии возможен. «Концессионное соглашение по Чусовскому мосту — непубличное, поэтому мы можем только предполагать, на каких именно условиях оно заключено. Тем не менее в таких соглашениях обычно фиксируется возможность досрочного расторжения договора, если концессионер не исполняет свои обязательства. Как правило, в такой ситуации проект переходит в управление концедента, которым в данном случае выступает регион. При досрочном расторжении соглашения концедент обязан компенсировать концессионеру фактически понесенные им затраты на возведение объекта — по сути, эта сумма и будет выкупной стоимостью концессии»,— поясняет господин Мерзлов. Он уточняет, что если соглашение расторгается из-за несоблюдения концессионером обязательств по договору, то в формулу расчета компенсации нередко закладывается понижающий коэффициент. «То есть компенсация будет меньше расходов концессионера — 70–80% от его затрат, если исходить из практики, сложившейся в последние годы»,— говорит эксперт.

Председатель совета директоров СК «Химспецстрой» Алексей Чикунов затрудняется оценить, хватит ли у региона финансовых средств для самостоятельного завершения проекта. Технические возможности для этого, по его мнению, в Пермском крае есть. «У дорожных подрядчиков региона сформирована хорошая техническая база, в штате компаний много сильных специалистов. С этой точки зрения закончить работы ничего не мешает»,— отмечает господин Чикунов.

Екатерина Артемова, Ирина Суханова