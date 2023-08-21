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Коммерсантъ FM
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Аптечная сеть АСНА приобрела производителя препарата «Ранкоф»

Аптечная группа АСНА, основанная Александром Шишкиным, приобрела 50% в ООО «Ранкоф» — производителе одноименного препарата от простуды, обнаружил «Ъ» в ЕГРЮЛ. Основателями «Ранкоф» являются выходцы из «Фармстандарта» Павел Смачков и Виктор Назаров. Они отказались от комментариев.

В АСНА подтвердили факт покупки доли в компании. Там добавили, что три года занимались продвижением линейки «Ранкоф» в аптечных сетях партнеров и вывели бренд на рынок. За это время продажи препаратов были увеличены в несколько раз, а это по условиям опциона предполагало получение доли в компании-производителе. Сделка является частью долгосрочной стратегии развития группы и реализацией стратегического партнерства с фармпроизводителями, добавили в АСНА.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов оценил примерную сумму сделки в 150–180 млн руб. Скорее всего, значительная часть этой суммы — это взаимозачет стоимости услуг по продвижению на рынок препарата, оказанных аптечной группой фармпроизводителю.

Екатерина Ракитина

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